Casargo. ‘Strade sonore’, quattro appuntamenti imperdibili di arte e cultura

Ecco il programma

CASARGO – Grazie alla collaborazione tra l’Amministrazione Comunale, la Proloco di Casargo e l’associazione Le Nostre Radici di Indovero, l’estate in Alta Valsassina si arricchisce di eventi culturali di grande valore, che uniscono arte, letteratura e musica in un contesto unico.

Ecco gli appuntamenti da non perdere:

Martedì 5 agosto – Ore 21.00

Lo scrittore Andrea Vitali di Bellano presenta i suoi libri

Presso la Vigna di Indovero, un’occasione speciale per incontrare uno degli autori più amati del panorama letterario italiano, autore di numerosi bestseller. Una serata di dialogo e confronto con uno scrittore che ha saputo catturare l’immaginario di tanti lettori, portando la cultura ‘laghè’ nel cuore della narrativa contemporanea.

Giovedì 7 agosto – Doppio appuntamento

Strade Sonore lungo via Italia e via Roma a Casargo con l’artista lecchese Aldo Lippo inoltre e numerose bancarelle:

Ore 18.30: inaugurazione della mostra delle opere del pittore locale Bortolo Luigi Pasquini, presso la chiesetta sconsacrata di via Italia 48. Un’esposizione resa possibile grazie alla collaborazione dell’esperto d’arte Fabio Durante e Luigi Mainetti, che valorizza il talento e la creatività del pittore originario della frazione di Narro.

Ore 21.00: concerto del coro ‘I Vous della Val Granda’, presso la chiesa di Pomaleccio, un momento di grande emozione e tradizione, molto sentito dagli abitanti di Indovero e non solo.

Venerdì 8 agosto – Ore 21.00



Concerto del Coro Valsassina, grazie alla Proloco di Casargo, presso la chiesa di San Bernardino a Casargo, un’altra serata all’insegna della musica corale, che arricchisce il calendario culturale estivo e sottolinea come la montagna possa essere anche un palco di musica e cultura.

“In Alta Valsassina, non ci limitiamo a godere dei paesaggi,fare trekking e lunghe passeggiate in biciletta, ma vogliamo anche alimentare lo spirito, la conoscenza, le relazioni umane e la creatività. La cultura è il vero tesoro delle nostre montagne: un patrimonio che si tramanda, si rinnova e si rafforza grazie a eventi come questi. La montagna, con i suoi scorci e la sua bellezza, diventa così il luogo ideale per riscoprire le radici, incontrare artisti e condividere emozioni. Vi aspettiamo numerosi per vivere insieme questi momenti di arte e cultura” il commento dell’amministrazione comunale.