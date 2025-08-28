Cfpa Casargo ospita il concerto finale del Campus Senior Anbima Lombardia

Omaggio alla musica e all’entusiasmo di 53 talentuosi musicisti

L’iniziativa si svolgerà sabato 30 agosto alle 16

CASARGO – Presso l’Auditorium dell’Istituto Alberghiero di Casargo, si terrà il concerto finale del Campus Senior Anbima Lombardia (Associazione Nazionale delle Bande Musicali Autonome). L’evento, aperto al pubblico e che si svolgerà sabato 30 agosto, sancirà la conclusione dell’esperienza estiva 2025 organizzata nel cuore della Valsassina.

La quinta settimana di attività Anbima a Casargo si distingue per una novità: mentre le settimane precedenti erano rivolte soprattutto ai giovani musicisti, questa edizione ha visto come protagonisti 53 strumentisti adulti provenienti da tutta la Lombardia, guidati dal maestro Paolo Belloli, direttore dello stage.

Il Campus Senior, avviato nel 2021 per rispondere alle esigenze della componente adulta delle bande musicali lombarde, celebra quest’anno la sua quinta edizione, affiancandosi al consolidato Stage Giovanile, che nel 2025 raggiunge la sua ventottesima edizione.

“Accogliere a Casargo la quinta edizione del Campus Senior Anbima è per noi una grande soddisfazione – afferma il presidente del Cfpa, Francesco Maria Silverij – perché rappresenta un’importante occasione di crescita musicale, culturale e comunitaria”.

Inoltre, Silverij aggiunge: “Questo evento non solo testimonia la vitalità delle bande lombarde e il valore della formazione intergenerazionale, ma conferma anche il ruolo del nostro istituto come luogo aperto e in dialogo continuo con il territorio, capace di ospitare iniziative che condividono i valori alla base della nostra missione educativa e ricettiva”.

Il concerto di sabato rappresenterà un’occasione speciale per ascoltare il frutto di un’intensa settimana di musica e formazione, nonché per celebrare la vitalità e la passione che animano tutte le generazioni del movimento bandistico lombardo.

Ingresso libero.