CFPA Casargo. ‘Per filo e per segno’ fa tappa in Comunità Montana

“Questa tappa della mostra rappresenta un momento speciale per tutti noi. Siamo entusiasti di condividere la nostra storia e le nostre visioni anche con Comunità Montana Valsassina. Vogliamo avvicinarci alla comunità, stimolare la riflessione e coinvolgere le persone nella nostra storia unica e distintiva che ci ha portato ad essere la realtà che siamo oggi”, così Francesco Maria Silverij, Presidente del CFPA di Casargo, introduce il legame che lega l’istituto di formazione alle istituzioni territoriali.

L’esposizione aveva già suscitato grande interesse e partecipazione da parte del pubblico, che ora potrà ammirarla ancora fino al 16 giugno, accedendovi gratuitamente e ripercorrendo le tappe più significative che hanno portato l’istituto a essere la realtà che è oggi.

“Un viaggio attraverso il passato e la storia che hanno portato il nostro istituto a raggiungere l’attuale posizione di eccellenza sul territorio: la mostra è un’occasione unica per esplorare e riflettere sulla nostra storia di 50 anni di successi, sfide e realizzazioni. Attraverso una combinazione documenti storici, fotografie e testimonianze, raccontati in 10 pannelli, i visitatori potranno rivivere i momenti più significativi del nostro percorso e scoprire come siamo cresciuti e ci siamo adattati ai cambiamenti nel corso degli anni”, con queste parole Marco Cimino, Direttore del CFPA racconta l’idea da cui la mostra ha preso vita.

“E’ un privilegio accogliere nella sede della Comunità Montana Valsassina, Valvarrone, Val d’Esino e Riviera la mostra itinerante ‘Per filo e per segno’ allestita dal CFPA Casargo in occasione dei festeggiamenti del 50° anniversario di attività. Il CFPA in questi anni è cresciuto fino a diventare un polo di eccellenza didattica e punto di riferimento non solo per la Valsassina, ma per tutto il territorio della comunità Montana e della Provincia di Lecco. Gli studenti che dopo il percorso formativo entrano nel mondo del lavoro diventano testimoni per il nostro territorio portando il nome della Valsassina con le sue bellezze naturali, le sue tradizioni e la sua capacità imprenditoriale in tutta Italia e nel mondo. Come Presidente della Comunità Montana auguro al CFPA di proseguire nel percorso di crescita intrapreso in questi 50 anni e raggiungere nuovi ed importanti traguardi”, così Fabio Canepari, Presidente della Comunità Montana, accoglie la mostra ‘Per Filo e per Segno’.