Con il Fai Giovani a Introbio alla scoperta di Villa Migliavacca e della chiesa di San Michele

Appuntamento sabato 18 luglio alla scoperta del borgo di Introbio

Sarà possibile visitare anche il piccolo museo dell’elettricità

INTROBIO – Villa Migliavacca con il piccolo museo dell’elettricità custodito all’ultimo piano e la chiesa di San Michele. Il gruppo Fai Giovani di Lecco organizza per sabato 18 luglio la visita guidata all’antico borgo di Introbio.

Si partirà da Villa Migliavacca, costruita con stile eclettico tra il 1911 ed il 1914, e sede del Municipio dal 1973. I visitatori saranno accompagnati alla scoperta di quest’architettura unica nel panorama valsassinese, svelando storie e curiosità uniche e sconosciute ai più. All’ultimo piano della villa sarà possibile visitare il Piccolo Museo dell’Elettricità. Lasciandosi condurre dai racconti del sig. Selva, promotore dell’esposizione permanente, verrà ripercorso più di un secolo di storia dell’elettricità in Valsassina, in un viaggio che spazierà dall’epoca pionieristica sino ai giorni nostri.

Per l’occasione sarà inoltre possibile visitare la chiesa di San Michele, luogo del cuore FAI. Accolti dal prof. Marco Sampietro, ricercatore e divulgatore di storia locale valsassinese, verrà proposto un approfondimento storico artistico. L’edificio di culto, posto su un’altura nella zona orientale del borgo di Introbio, risultava già edificato nel XIII° secolo e fu la primitiva parrocchiale del paese, quando si staccò da Primaluna all’inizio del XV° secolo. Trascurata per secoli, ha ritrovato il suo antico splendore nel corso del XX° secolo grazie all’avvio di numerose campagne di restauro che hanno riportato alla luce gli affreschi che adornano le pareti della chiesa.

I visitatori potranno iniziare il percorso di visita dalla Villa Migliavacca oppure dalla Chiesa di San Michele, lo spostamento da un luogo all’altro richiede circa 15 minuti a piedi, i nostri volontari organizzeranno i gruppi, non è richiesta prenotazione.

Per le visita a Villa Migliavacca ed al Museo si richiede un contributo base di euro 10 per iscritti FAI ed euro 12 per non iscritti.

Per la visita alla Chiesa si richiede un contributo base di euro 5 per iscritti FAI ed euro 7 per non iscritti.

Villa Migliavacca: orario visite: 10:00, 11:00, 14:30, 15:30

Chiesa di San Michele: orario visite 10:00, 11:00. 14:30, 15:30