Concerto di Capodanno, buona partecipazione per Santa Cecilia di Barzio

L’evento si è svolto giovedì 1 gennaio 2026 al Palazzetto dello Sport

BARZIO – Buona affluenza di pubblico al Concerto di Capodanno del Corpo musicale Santa Cecilia di Barzio, appuntamento che ha richiamato numerosi cittadini al Palazzetto dello Sport del paese. L’evento si è svolto nella giornata di giovedì 1 gennaio 2026, confermandosi come un momento sentito dalla comunità locale per aprire il nuovo anno all’insegna della musica.

Il Corpo musicale Santa Cecilia di Barzio si è esibito proponendo un programma che ha accompagnato i presenti in un percorso sonoro articolato, capace di alternare brani di ispirazione moderna a pagine del repertorio classico. Un viaggio musicale che ha messo in luce la versatilità dell’ensemble e la varietà delle proposte scelte per l’occasione.

La risposta del pubblico è stata attenta e partecipe per tutta la durata del concerto, a testimonianza del legame che continua a unire il corpo musicale al territorio e ai suoi abitanti. L’iniziativa si inserisce nel solco delle tradizioni locali di inizio anno, rinnovando un appuntamento che, anche in questa edizione, ha saputo offrire un momento di condivisione culturale e musicale alla comunità di Barzio.