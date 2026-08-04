“Confluenze creative”: mostra collettiva di pittura a Introbio visitabile fino a sabato

A Villa Migliavacca esposte le opere delle artiste Olga Arrigoni Neri, Marisa Fondra, Savina Lorenzini e Antonella Ticozzi
La mostra a ingresso gratuito è visitabile dalle ore 10 alle 12 e dalle 15 alle 18
INTROBIO – “Confluenze creative” è la mostra collettiva di pittura, allestita a Villa Migliavacca di Introbio, nata dalle opere di quattro artiste: Olga Arrigoni Neri, Marisa Fondra, Savina Lorenzini e Antonella Ticozzi.
L’esposizione è stata curata dal critico d’arte Fabio Durante, che ha presentato la rassegna sabato mattina davanti ad un nutrito gruppo di appassionati.
“Confluenze creative” è una mostra collettiva che riunisce artiste accomunate dalla volontà di raccontare il proprio percorso attraverso linguaggi differenti, mettendo in luce le molteplici fonti di ispirazione che alimentano il processo creativo.
Le opere esposte non rappresentano soltanto il risultato finale di una ricerca artistica, ma testimoniano il dialogo continuo tra esperienze personali, riferimenti culturali, suggestioni visive ed emozioni.
“Confluenze Creative” celebra il valore della condivisione artistica e della diversità espressiva, proponendo un’esperienza capace di stimolare la curiosità, il dialogo e la riflessione.
La mostra è visitabile fino a sabato 8 agosto, a ingresso gratuito dalle ore 10 alle 12 e dalle 15 alle 18.
ALCUNE IMMAGINI DELLA MOSTRA
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