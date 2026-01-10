Cremeno. Il 17 “La Traviata” nella chiesa della Sacra Famiglia ai Noccoli

CREMENO – La Corale Santa Cecilia di Premana, il Coro Nives di Premana e il Corpo Bandistico San Dionigi di Premana portano “La Traviata” di Giuseppe Verdi (trascrizione Lorenzo Pusceddu) nella chiesa della Sacra Famiglia ai Noccoli a Cremeno.
L’appuntamento, in programma sabato 17 gennaio alle 21, vedrà sul palco Morita Hiroko (Violetta); Pierfranco Manzi (Alfredo); Giorgio Valerio (Germont); Nicola Fazzini (narratore); Francesco Bussani (maestro del coro); Ivan Moggia (direttore). La serata è realizzata con il contributo di BCC Valsassina e Fondo di Comunità Premana.