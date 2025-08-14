Cremeno. La Fucina presenta la conferenza “Canoni per l’arte cristiana”

Incontro culturale con Federico Oriani

Appuntamento a giovedì 21 agosto

CREMENO – Prosegue il percorso di approfondimento culturale promosso da La Fucina Associazione Culturale, che si appresta a proporre un nuovo appuntamento del ciclo “I giovedì della Fucina”.

Nella raffinata cornice della sala conferenze della Banca della Valsassina a Cremeno, si svolgerà l’incontro intitolato “Canoni per l’arte cristiana”, una conferenza curata dallo storico locale Federico Oriani.

Federico Oriani, relatore dell’incontro, è socio fondatore dell’associazione e stimato esperto di storia e arte locale.

L’iniziativa, ad ingresso libero, si terrà giovedì 21 agosto alle ore 21.