Sabato e domenica i prossimi eventi in programma

Il presidente della comunità montana Canepari: “Tante iniziative, per tutti i gusti e per tutte le fasce d’età”

BARZIO – Nell’ambito del progetto di valorizzazione del patrimonio storico-artistico del territorio lecchese intitolato “CulturiAMOci in Valsassina” e finanziato dal Fondo per lo sviluppo del territorio provinciale Lecchese con la partecipazione dei comuni soci di Lario Reti Holding e di Fondazione Comunitaria del Lecchese, la Comunità Montana Valsassina Valvarrone Val d’Esino e Riviera ha realizzato un ricco calendario di eventi finalizzato alla valorizzazione dei beni individuati all’interno del circondario Valsassina, e nel dettaglio:

Chiesa di S. Giorgio in Cremeno;

Chiesa di Sant’Eusebio in Pasturo;

Casa e percorso di Antonia Pozzi in Pasturo;

Chiesa di San Michele in Introbio;

Chiesa dei Santi Fermo e Rustico in Cortenova;

Chiesa di Santa Maria assunta in Taceno;

Museo la Fornace in Barzio.

Lusinghiera la partecipazione agli eventi a cappello, tenutisi rispettivamente al Museo la Fornace, con la favola animata e alla Chiesa di San Michele Arcangelo a Introbio, con la visita guidata tenuta dallo storico Marco Sampietro e con l’appassionante lezione di astronomia tenuta dall’astrofisico Roberto Ciri. Vario il ventaglio delle proposte, tra laboratori per bambini, escursioni, visite guidate, conferenze; tutte gratuite con prenotazione sul sito www.valsassinacultura.it dove è presente anche il calendario degli eventi ed è possibile scaricare le brochure.

I prossimi eventi in programma sono previsti per sabato 05/06, con un’escursione alla scoperta delle erbe spontanee con possibilità di visita alla Casa e al percorso di Antonia Pozzi e, sempre a Casa Pozzi, ma nel pomeriggio di domenica 06/06, con un’opera lirica mignon de La Traviata. Sempre per sabato sera è previsto un concerto per violino e organo presso la Chiesa Parrocchiale di Taceno.

“Tante iniziative, per tutti i gusti e per tutte le fasce d’età – ha affermato il Presidente Canepari -. Si è voluto proporre una cultura gratuita – grazie a Fondazione Comunitaria e Lario Reti Holding – ed alla portata di tutti. Di sicuro interesse per i più piccoli il laboratorio artistico, che consentirà ai bambini di acquisire dimestichezza con tecniche di pittura e proporzioni, ma soprattutto divertirsi con i colori, mentre per i genitori rappresenterà un luogo sicuro e stimolante dove lasciare i propri figli per un’intera settimana”.

CALENDARIO EVENTI MUSICALI

CULTURIAMOCI IN VALSASSINA