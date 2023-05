“C(u)ori in Quota”, il coro Vandelia lancia la 3^ edizione della sua rassegna alpina

L’appuntamento il prossimo 11 giugno presso il rifugio Tavecchia

Accanto al coro femminile Vandelia si esibirà anche il Coro Cuore Alpino in Compagnia

INTROBIO – Sarà la Val Biandino a vedere la prosecuzione della Rassegna Corale “C(u)ori in Quota”, giunta alla 3^ edizione, ideata e diretta dal Coro Femminile Vandelia. L’11 giugno, a partire dalle ore 11.30, nell’area esterna del Rifugio Tavecchia sarà possibile godere del prezioso momento che unirà l’espressione del canto corale alle meraviglie delle nostre montagne, tra la fioritura della valle e l’immensità del cielo. Le voci della compagine femminile saranno affiancate da quelle virili del Coro Cuore Alpino in Compagnia, vista la nascente amicizia tra i due direttivi dei cori. Alla direzione il Maestro Francesco Bussani per il Vandelia e il Maestro David Luchinetti per il Cuore Alpino. L’evento sarà introdotto dal presidente della Consulta Musicale di Lecco, Michele Casadio.

A supportare il grande evento corale, oltre che il Rifugio Tavecchia, molti commercianti ed artigiani della Valle, la BCC Banca della Valsassina, l’Amministrazione Comunale di Introbio, Cori Lombardia APS e la Consulta Musicale di Lecco.

I cori attendono il loro pubblico con trepidazione e tanti brani da presentare, così come saranno lieti di accogliere nuovi amici, curiosi e appassionati di montagna, che nel loro cammino potranno godere delle note e delle parole che raccontano una precisa identità territoriale attraverso la poesia e le atmosfere popolari, che necessitano della cura e dell’attenzione di tutta la nostra comunità.