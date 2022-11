Dj Contest Valsassina, vince DJ Smagik Poison

La serata si è svolta sabato in località La Fornace (Barzio)

BARZIO / PASTURO – E’ stato DJ Smagik Poison il vincitore del DJ Contest (1^ manche) che si è svolto sabato in località La Fornace a Barzio in Valsassina.

La giuria composta da Davidz Deejay, Joe Vanelli con Ivan degli Scramble and The Cats e Giovanni Arrigoni Battaia sindaco di Barzio lo ha incoronato vincitore della prima sfida valsassinese tra DJ.

Con DJ Smagik Poison in gara c’erano DJ Marax, DJ Gangy, DJ Came, DJ Krae e DJ Striker. Alla serata presente anche DJ Edmmaro protagonista ad eventi top nel panorama italiano come Nameless, Praja e Samsara.

“Organizzazione perfetta ma orario non idoneo per questo tipo di manifestazione e dispiace aver visto poca affluenza di ragazzi giovani ma è stato tutto molto bello”, ha dichiarato a fine serata la giuria.

Comunque soddisfatto il vincitore che ha dichiarato: “Serata bella, emozionante ricca di sorprese e di emozioni… peccato per il poco pubblico. Aver vinto questa 1^ manche del contest è stata una grande sorpresa. Mi sento super entusiasta e motivato per le prossime esibizioni”.

Mary Quadrio e Ferdinando Pucci Ceresa, gli organizzatori, ringraziano il comune di Barzio, la giuria, i dj del contest con l’ospite DJ Edmmaro e tutto lo staff a partire da Jalapeno di Cassina, i Carabinieri in congedo, le Forze dell’Ordine, la CRI di Balisio, la sicurezza e l’ottimo service a cura di Matteo Saletta.