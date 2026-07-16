FAI Day a Introbio. Sabato 18 luglio alla scoperta delle bellezze del borgo

Visite guidate a Villa Migliavacca, al Piccolo museo dell’elettricità e alla chiesa di San Michele

INTROBIO – Il Gruppo FAI Giovani di Lecco con il patrocinio del Comune di Introbio, nell’ambito del progetto di valorizzazione della Valsassina promosso dalla delegazione Fai di Lecco, aprirà al pubblico la splendida Villa Migliavacca.

Sabato 18 luglio sarà un giorno speciale per scoprire e approfondire le bellezze introbiesi.

La prestigiosa casa comunale è stata realizzata tra il 1911 e il 1915, diventando poi sede del municipio nel 1973. I visitatori potranno ammirare un’architettura unica nel panorama valsassinese. All’ultimo piano della villa sarà possibile visitare il Piccolo museo dell’elettricità, a condurre la visita sarà Franco Selva, promotore della mostra permanente.

Durante la giornata di sabato sarà possibile anche visitare la chiesa di San Michele che verrà illustrata dal Prof. Marco Sampietro, ricercatore e divulgatore di storia locale. Con la partecipazione dei narratori del Fai verrà esposto un approfondimento storico artistico.

L’edificio sacro del XIII° secolo ha ritrovato il suo antico splendore del XX° secolo grazie a una serie di restauri che hanno riportato alla luce una serie di pregiati affreschi.