Il corpo musicale Santa Cecilia di Barzio festeggiata la patrona e gli anniversari di attività

Celebrazioni, premi ai musicanti e iniziative per il futuro

Quest’anno i premiati sono stati due: Elena Bianchin e Giampiero Moneta

BARZIO – In occasione della festa della patrona Santa Cecilia, la parrocchia di Barzio ha celebrato la messa accompagnata dal Corpo Musicale Santa Cecilia, seguita poi dalla visita al cimitero per rendere omaggio ai musicanti scomparsi.

Come da tradizione, la festa è poi proseguita con il pranzo al ristorante Vittoria, in compagnia di amici, simpatizzanti, rappresentanti delle istituzioni e delle associazioni locali. Il presidente Mario Tagliaferri ha espresso il suo ringraziamento a tutti i partecipanti e ai musicanti per l’impegno costante a favore dell’associazione.

Il momento conviviale è stato l’occasione per consegnare i riconoscimenti ai musicanti che celebrano importanti anniversari di militanza nel Corpo musicale. Quest’anno i premiati sono stati due: la giovane Elena Bianchin, che ha raggiunto il traguardo dei cinque anni di attività, e Giampiero Moneta, autentica colonna portante del sodalizio, festeggiato per i suoi 60 anni di dedizione e passione alla banda.

Moneta, 76 anni, è entrato a far parte del Corpo musicale Santa Cecilia da ragazzino, iniziando con il clarinetto e passando in seguito al sax. La sua grande passione per la musica è stata condivisa da tre dei suoi quattro figli: Luigi, che ha suonato il flicorno, Giovanni alla tromba e Alessandra all’ottavino e al flauto.

Pur esprimendo gratitudine ai suoi componenti storici, il Corpo musicale guarda con entusiasmo al futuro. In quest’ottica, ha organizzato un open day per presentare i corsi di musica a indirizzo bandistico. L’appuntamento è fissato per sabato 22 novembre, dalle 15 alle 17:30, presso la sede della banda in via Roma 40 a Barzio, con ingresso da Piazza del Mercato.

Il prossimo appuntamento musicale sarà invece il tradizionale concerto di Capodanno.