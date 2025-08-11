Introbio. La Valsassina nel Settecento: un viaggio tra storia, archivi e autonomie locali

Un incontro dedicato a scoprire le radici storiche e amministrative della Valsassina durante il XVIII secolo

L’iniziativa si svolgerà martedì 12 agosto

INTROBIO – Un tuffo nella storia tra archivi e autonomie locali: a Introbio si racconta la Valsassina del XVIII secolo. Martedì 12 agosto, alle ore 20:30, presso la Sala Comunale di Villa Migliavacca, il Comune di Introbio invita cittadini e appassionati di storia a partecipare all’iniziativa “La Valsassina nel Settecento”, un’occasione per riscoprire il passato del territorio attraverso vicende e documenti dell’epoca di Maria Teresa d’Austria.

La serata, dal titolo “L’autonomia amministrativa della Valsassina nell’età di Maria Teresa”, offrirà un’opportunità unica per scoprire e approfondire una pagina poco conosciuta, ma affascinante, della storia locale.

A condurre il pubblico in questo viaggio nel tempo saranno Enrico Baroncelli e Giancarlo Valera, che racconteranno il ruolo e le caratteristiche amministrative della Valsassina nel contesto del Settecento.