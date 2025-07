Introbio. Mostra personale “Passaggi di tempo” di Federico Bario

Un’esposizione tra introspezione e creatività che racconta l’evoluzione artistica di Federico Bario

L’inaugurazione si svolgerà venerdì 25 luglio alle 17.30

INTROBIO – A Introbio si apre uno spazio dedicato all’arte con “Passaggi di tempo”, la nuova mostra personale di Federico Bario, allestita nella suggestiva Sala Comunale di Villa Migliavacca, in via Vittorio Emanuele II n. 14.

I visitatori potranno ammirare una selezione di opere che raccontano l’evoluzione interiore e artistica di Federico Bario, un vero e proprio viaggio nei suoi “passaggi” espressivi.

L’inaugurazione è in programma per venerdì 25 luglio alle ore 17:30, alla presenza dell’artista: un’occasione preziosa per approfondire il suo percorso creativo e il significato delle opere esposte.

La mostra sarà visitabile nei seguenti orari: venerdì, sabato e domenica: 10-12 e 16-19:30. Lunedì: chiuso. Martedì 29, mercoledì 30 e giovedì 31 luglio: 16-18:30. Chiusura: domenica 3 agosto alle 19:30.