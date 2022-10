Da Valmadrera, Stefania Brambilla ha conquistato la finale esibendosi con “Grande Amore”

Decretati i 20 finalisti che si contenderanno il titolo del talent canoro dedicato agli over 50

VALMADRERA – Immagina 2022, il grande evento promosso da 50&Più, si è concluso: durante la kermesse che ha unito sport e spettacolo si sono tenute anche le semifinali di Italia… In canto, l’unico talent canoro in Italia dedicato agli over 50 che si propone di valorizzare la tradizione musicale italiana attraverso l’interpretazione dei grandi classici della canzone (www.italiaincanto.it).

La giuria, composta dal Maestro Fio Zanotti, musicista, compositore, arrangiatore, produttore e già direttore d’orchestra al Festival di Sanremo dal 1990; Marzia Apice, giornalista Ansa, appassionata di spettacolo e organizzatrice di eventi culturali e di intrattenimento e dal Maestro Gaetano Raiola che da anni ormai segue i concorrenti con il ruolo di direttore d’orchestra ha visto esibirsi i 40 semifinalisti provenienti da tutto territorio nazionale (isole comprese). Tenendo conto delle capacità interpretative, della voce e dell’originalità delle proposte sono stati selezionati i 20 finalisti che l’anno prossimo si contenderanno il Disco D’oro, d’argento e di bronzo, il Premio della Critica, e il vincitore del Premio 50&Più.

Nello specifico, uno dei finalisti è una concorrente di Lecco: da Valmadrera, Stefania Brambilla ha conquistato la finale esibendosi con “Grande Amore” di Francesco Boccia, nella versione eseguita da Mina.

“É doveroso ringraziare sentitamente tutti gli artisti che hanno voluto mettersi in gioco e che hanno raccolto il nostro invito a partecipare e a condividere con noi la passione per la musica e il canto – commenta Carlo Sangalli, Presidente Nazionale di 50&Più -. A salire sul palco non sono soltanto i grandi successi della canzone italiana, ma prima di tutto persone che hanno scelto di condividere con il pubblico il loro talento e le loro emozioni. Grazie ai brani scelti, ma soprattutto alla loro interpretazione hanno saputo stupirci e attraverso la loro voce ci hanno riportato indietro nel tempo, e fatto vivere due giorni davvero emozionanti. A tutti gli artisti che si fronteggeranno poi per la finale, un grande in bocca al lupo!”.