La storia degli atleti del territorio lecchese: incontro con Gianni Menicatti

Venerdì 2 gennaio a Palazzo Manzoni di Barzio ore 15

Per La Fucina il 2026 inizia subito e nel segno dello sport

BARZIO – In collaborazione con la Biblioteca Comunale di Barzio, l’associazione culturale La Fucina ospiterà Gianni Menicatti, economista nonché appassionato di storia e statista dello sport, per presentare il suo libro Lecco Olimpica 1920 – 2026. La storia e gli atleti del territorio lecchese.

Una occasione per ripercorrere edizione per edizione la presenza ai Giochi degli atleti lecchesi, olimpici e paralimpici, le gare disputate e i loro risultati; i successi – ben 12 i lecchesi con al collo la medaglia d’oro – i risultati al di sotto delle attese e le delusioni. Ma per tutti, quasi 70, molti dimenticati ed altri sconosciuti, l’occasione per affermare, anche attraverso le pagine di un libro, “io, alle Olimpiadi ho partecipato”.

L’appuntamento è per venerdì 2 gennaio, alle 15, a Palazzo Manzoni di Barzio. L’ingresso è libero. Al termine della conferenza sarà possibile acquistare una copia del libro.