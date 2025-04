La Valsassina riflette sulla “Costituzione più bella del mondo” con l’Unitre

Mercoledì 23 aprile alle 16, incontro dell’Unitre Valsassina con il prof. Angelo de Battista

L’evento, aperto al pubblico, vuole essere un’occasione di confronto sulla piena realizzazione dei principi costituzionali

BARZIO – Un’occasione per riscoprire le radici della democrazia italiana, ma anche per interrogarsi sul presente. Mercoledì 23 aprile, alle ore 16, la Saletta della Comunità Montana della Valsassina a Barzio ospiterà un incontro promosso dall’Università della Terza Età Valsassina in occasione dell’anniversario della Liberazione.

L’appuntamento, inserito nel contesto delle celebrazioni per l’80° anniversario del 25 aprile, sarà dedicato allo studio e alla riflessione sulla Costituzione Italiana, definita spesso “la più bella del mondo”. Un documento nato da un raro momento di unità nazionale, redatto dall’Assemblea Costituente e divenuto legge il 1° gennaio 1948, in un clima di ricostruzione politica e morale dopo il crollo del fascismo.

A guidare il pubblico in questo percorso sarà il professor Angelo de Battista, già Preside dell’Istituto Badoni di Lecco, figura di spicco nel panorama scolastico locale. L’intervento del professore proporrà un’analisi approfondita del legame tra la Resistenza e i principi fondativi della Carta: un racconto che attraversa gli anni difficili del conflitto e i fermenti della rinascita democratica, fino all’entrata in vigore della Costituzione.

“Naturalmente la domanda principale che gli rivolgeremo non è se la Costituzione italiana sia ancora attuale – nonostante i diversi tentativi di modificarla, soprattutto in questi ultimi anni, è ancora attualissima – ma quanto siano ancora oggi realizzati i valori in essa contenuti”, fanno sapere dall’Unitre.

Il dibattito si preannuncia stimolante e aperto, non solo per ricordare, ma per fare memoria attiva. Perché se la Carta del ’48 rappresenta un punto di arrivo della lotta di liberazione, è anche un punto di partenza per misurare la distanza — o la vicinanza — tra i principi scritti e la realtà quotidiana.