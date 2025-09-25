L’Associazione Lilli Bergamini protagonista alle Manifestazioni zootecniche valsassinesi

Tre appuntamenti tra cultura, agricoltura e memoria al femminile

Le iniziative si svolgeranno il 27 e 28 settembre nella sede di Comunità Montana Valsassina in località Prato Buscante

BARZIO/PASTURO – Agricoltura, montagna e protagonismo femminile al centro delle Manifestazioni zootecniche valsassinesi. L’Associazione Lilli Bergamini, insieme a Terrealte – Consorzio agricolo e agrituristico lecchese e all’Associazione Donne in Campo, sarà tra i protagonisti dell’edizione 2025 dell’importante evento, in programma il 27 e 28 settembre presso la sede della Comunità Montana Valsassina, Valvarrone, Val d’Esino e Riviera, in località Prato Buscante

Tre gli appuntamenti proposti, tutti orientati a promuovere una riflessione culturale profonda sul valore delle terre alte e sull’impegno, anche femminile, per la loro rinascita.

Si inizia sabato mattina 27 settembre con la seconda edizione del concorso “La Forma del Latte – Concorso Lilli Bergamini”. Una giuria qualificata sarà chiamata a valutare formaggi caprini e vaccini, suddivisi in diverse categorie, dai freschissimi presamici fino agli stagionati. La cerimonia di premiazione è prevista per le ore 14:30.

Alle ore 15 sarà inaugurata la mostra fotografica “Quel tocco in più. Le donne: rocce giovani su montagne antiche”, un omaggio visivo alla forza, alla resilienza e al contributo femminile nel mondo della montagna.

“Sono le donne ritratte dallo sguardo sensibile di Claudio Pigazzi, colte nella loro dimensione autentica e poetica, senza artifici scenici ma immerse nella luce naturale che rivela la forza della loro presenza. Donne che, come lo è stata Lilli, custodiscono e tramandano saperi antichi, curano la terra e alimentano le comunità con quell’umanità essenziale di cui non possiamo fare a meno” spiegano dall’Associazione Lilli Bergamini.

“Alcune di loro saranno presenti all’inaugurazione per portare la propria testimonianza, in un dialogo arricchito dagli interventi di Chiara Nicolosi, dell’Associazione Donne in Campo, che presenterà le iniziative di valorizzazione del lavoro femminile in agricoltura e il percorso di memoria dedicato a Liliana – proseguono dall’Associazione Lilli Bergamini – A completare l’incontro, il contributo del prof. Marco Sampietro, con appunti di storia e costume sui saperi delle donne valsassinesi nel corso dei secoli”.

Domenica 28 settembre alle ore 16, il programma si chiude con Ritratti di donne, uno spettacolo di lettura espressiva e musica che intreccia parole e melodie. In scena i testi di Ornella Mariani, portati alla vita dalla regia e dalla voce di Irene Riva, affiancata dalla stessa autrice. L’accompagnamento musicale alla chitarra è affidato a Franco Limonta, per un pomeriggio che celebra la forza e la sensibilità dell’universo femminile.