Le Voci delle Alpi fa il pieno: oltre 100 partecipanti tra Pian delle Betulle, Alpe Ortighera e Alpe Paglio

Sold out il secondo appuntamento dell’edizione 2026 della rassegna dedicata alla musica tradizionale

Cresce l’interesse anche fuori provincia per l’iniziativa che unisce natura, cultura ed enogastronomia

LECCO – Oltre cento partecipanti, posti esauriti e presenze provenienti anche dalle province di Bergamo e Milano. Sono i numeri che hanno accompagnato il secondo appuntamento dell’edizione 2026 de “Le Voci delle Alpi”, la rassegna che da quattro anni promuove il patrimonio naturale, culturale ed enogastronomico dell’Alta Valsassina attraverso un originale connubio tra musica tradizionale, escursioni e sapori del territorio.

L’iniziativa, nata come spin-off del progetto Interreg Vo.Ca.Te. per volontà del Comune di Casargo e della Provincia di Lecco, continua a crescere. Quest’anno, infatti, oltre alla tradizionale data del secondo sabato di luglio, il calendario si è arricchito di un secondo appuntamento, andato in scena sabato 25 luglio tra i suggestivi scenari di Pian delle Betulle, Alpe Ortighera e Alpe Paglio.

Si amplia anche la rete delle istituzioni coinvolte. Accanto al Comune di Casargo figurano ora i Comuni di Crandola Valsassina, Margno e Taceno, mentre al consolidato sostegno della Provincia di Lecco si è aggiunto quello di Regione Lombardia.

Coordinata dal punto di vista artistico da Res Musica, la manifestazione ha proposto due diversi itinerari, trekking e turistico, consentendo ai partecipanti di vivere il territorio secondo le proprie esigenze. Ad accompagnare i gruppi sono stati i volontari dell’associazione Le Nostre Radici di Indovero e la guida Andrea Biassoni.

Il primo momento di ritrovo si è svolto all’Alpe Ortighera, dove musica e sapori locali hanno dato vita a un piacevole momento conviviale. L’esibizione di Ranio Fumagalli è stata affiancata dalla degustazione dei prodotti caseari dell’Azienda Agricola Maroni Giovanna.

La giornata è poi proseguita a Pian delle Betulle con la visita alla Chiesa degli Alpini, l’approfondimento dedicato ai colori naturali utilizzati nelle opere d’arte, curato da Fabio Durante, e l’ingresso nella casera dell’Azienda Agricola Gobbi Davide.

Molto apprezzata anche la degustazione dei prodotti dell’azienda, accompagnata dal concerto di musica tradizionale del Nord Italia proposto da Pilly Cossa, Renata Tomasella e Manuela Zaniboni. A rendere ancora più coinvolgente il pomeriggio è stata una spontanea sessione di danza popolare, nata tra il pubblico e accolta con entusiasmo dai presenti.

L’ultima tappa ha condotto i partecipanti nel caratteristico borgo di Alpe Paglio, dove un nuovo momento musicale ha concluso una giornata all’insegna della scoperta del territorio e delle sue tradizioni.

Il successo registrato anche in questa seconda data conferma la crescita della rassegna “Le Voci delle Alpi”, che continua a distinguersi come un appuntamento capace di coniugare cultura, musica, ambiente e valorizzazione delle eccellenze locali, attirando un pubblico sempre più numeroso e contribuendo a promuovere le montagne lecchesi ben oltre i confini provinciali.