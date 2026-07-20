‘Le voci delle Alpi’, il secondo appuntamento il 25 luglio

Musica, trekking e buon cibo tra Alpe Paglio, Alpe Ortighera e Pian delle Betulle

LECCO – Dopo il grande successo del primo appuntamento a Casargo, l’iniziativa Le voci delle Alpi, fa tappa sabato 25 luglio nella splendida cornice formata da Alpe Paglio, Alpe Ortighera e Pian delle Betulle, coinvolgendo i territori di Casargo, Crandola e Margno.

Il programma rispecchia la missione di valorizzazione del territorio che contraddistingue il progetto, proponendo ai partecipanti un percorso alla scoperta del patrimonio ambientale, culturale ed enogastronomico dell’Alta Valsassina, seguendo il filo rosso del canto popolare.

Sono previsti due itinerari: uno più impegnativo (percorso trekking), adatto a escursionisti abituati a camminare in montagna, uno più semplice (percorso turistico), adatto a partecipanti di tutte le età, anche senza particolare esperienza o allenamento.

Il percorso trekking parte alle 9.30 dal parcheggio dell’Alpe Paglio, raggiungibile comodamente in auto. L’itinerario condurrà i partecipati al Cimone di Margno e alla località Lares Brusàà, per poi raggiungere, attraverso spettacolari panorami d’alta quota, l’alpeggio dell’Alpe Ortighera. Qui ci si congiunge con i partecipanti del percorso turistico, che parte alle 10.30 sempre dal parcheggio dell’Alpe Paglio per raggiungere Ortighera in un percorso pianeggiante di circa 30 minuti.

A Ortighera la musica di Ranio Fumagalli e un aperitivo a base di prodotti tipici, offerto gratuitamente dall’Azienda Agricola Maroni Giovanna, daranno vita a un primo momento di convivialità e relax immersi nella natura.

Si prosegue quindi verso il Pian delle Betulle, dove i partecipanti possono scegliere di consumare il pranzo al sacco oppure nei rifugi e punti di ristoro della località, prenotando direttamente presso il ristorante Baitock (0341 1581219 – 3400813959 – 3487211048), il ristoro il Barettino del Decio (3291924516), il ristoro La Libellula (0341 803085), l’Alimentari Malugani (0341 803001).

Dopo pranzo, il ritrovo è previsto alle 14.15 alla Chiesetta degli Alpini, da dove prende il via una visita guidata alla tipica casera dell’Azienda agricola Gobbi David. A seguire, i partecipanti potranno assistere a un concerto con l’organetto di Pilli Cossa, il piffero di Renata Tomasella e le ocarine di Manuela Zaniboni.

La giornata si conclude con una degustazione gratuita di prodotti, che sarà possibile acquistare direttamente sul posto.

La partecipazione è gratuita, è consigliata la prenotazione sul portale Eventbrite Le voci delle Alpi al Pian delle Betulle e Alpe Ortighera.