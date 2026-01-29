Nameless Winter 2026 a Barzio: svelata la line up completa

Il 14 e 15 febbraio due giorni di musica con Gigi D’Agostino, Axwell e tanti altri artisti

In programma anche un Après-Ski per i possessori del 2-Day Pass

BARZIO – La prima edizione di Nameless Winter si terrà sabato 14 e domenica 15 febbraio 2026 a Barzio (LC). La line up completa dell’evento, edizione invernale del celebre Nameless Festival, è stata finalmente svelata.

Sabato 14 febbraio sarà la serata di Gigi D’Agostino, icona della dance italiana a livello mondiale. Sul palco si esibiranno anche Merk & Kremont, Zomboy, Automhate, Marnik, Conrad Taylor e Kiss’N’Fly.

Domenica 15 febbraio sarà invece guidata da Axwell, dj e produttore di fama internazionale. Ad anticipare la sua performance ci saranno Edmmaro, Rudeejay, Yetti, Astrality, Padma San e Danilo Seclì.

Un unico grande palco intratterrà i partecipanti con musica e spettacolo per due giorni consecutivi. Domenica 15 febbraio, inoltre, i possessori del 2-Day Pass potranno partecipare a un Après-Ski dalle 12.00 alle 16.00 sulla terrazza panoramica dei Piani di Bobbio, in collaborazione con B MUSIC.

Nameless Winter nasce con l’obiettivo di offrire un’esperienza più intima, immersiva e focalizzata sulle radici elettroniche del festival. La scelta di Barzio non è casuale: la località ha ospitato Nameless Festival tra il 2015 e il 2019, diventando il luogo simbolo in cui l’evento ha preso forma e raggiunto una dimensione internazionale.

La radio ufficiale dell’evento è Radio 105.

Per informazioni e biglietti: namelessfestival.it