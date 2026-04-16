Pasturo. Al via “Storge Cinematografico”, rassegna gratuita sui legami ideata dai giovani di Living Land

Proiezioni il 21 e 28 aprile e il 17 maggio con ingresso gratuito e senza prenotazione

In programma i film “Mia”, “Azur e Asmar” e “Little Miss Sunshine”

PASTURO – Prende il via al Cineteatro Bruno Colombo di Pasturo la rassegna cinematografica “Storge Cinematografico: tre film sui legami che fanno fiorire la nostra anima”, un percorso dedicato alle diverse forme dell’affetto e delle relazioni umane.

L’iniziativa è ideata e realizzata dai giovani del bando Living Land, in collaborazione con la Comunità Pastorale Maria Regina dei Monti, i Comuni dell’Ambito territoriale di Bellano e la Comunità Montana Valsassina Valvarrone Val d’Esino, con il finanziamento di Fondazione Cariplo attraverso il progetto “A.G.ORA’ – Ai Giovani ORA”.

Il titolo della rassegna richiama il termine greco “storge”, che indica un amore fatto di cura, presenza e continuità, capace di resistere nel tempo e di nutrire le relazioni quotidiane. Attraverso tre proiezioni, il programma propone una riflessione sui legami che accompagnano la crescita personale e che contribuiscono a costruire relazioni significative.

Il calendario si apre il 21 aprile alle 20.30 con “Mia”, storia di una quindicenne la cui vita cambia dopo l’incontro con un ragazzo manipolatore, in un racconto che mette a confronto una relazione tossica con il legame profondo tra padre e figlia. Il film è consigliato a un pubblico dai 12 anni in su.

Secondo appuntamento il 28 aprile, sempre alle 20.30, con “Azur e Asmar”, viaggio tra culture e amicizia ispirato alle atmosfere delle Mille e una notte, che racconta il rapporto tra due fratelli cresciuti insieme e poi separati, ma legati da un affetto che resiste nel tempo.

La rassegna si concluderà il 17 maggio alle 17.00 con “Little Miss Sunshine”, storia corale di una famiglia fuori dagli schemi che affronta un viaggio tra difficoltà, ironia e tenerezza, mettendo al centro il valore dei legami familiari.

L’obiettivo dell’iniziativa è valorizzare l’importanza della cura, dell’impegno e della vicinanza nelle relazioni, offrendo al pubblico uno spazio di riflessione attraverso il linguaggio del cinema.

“Con questa iniziativa desideriamo offrire ai giovani del nostro territorio un’opportunità per diventare protagonisti, e non semplici spettatori – spiega don Gianmaria, della Comunità Pastorale Maria Regina dei Monti –. Chi parteciperà prenderà parte a una rassegna pensata e realizzata dai giovani del territorio, che hanno deciso di mettersi in gioco in prima persona”.

L’ingresso è gratuito e non è richiesta prenotazione.