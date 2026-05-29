Pasturo. Il Rotary Club Lecco Manzoni in visita alla casa di Antonia Pozzi

La visita ha permesso ai partecipanti di entrare negli ambienti in cui visse Antonia Pozzi, poetessa milanese nata nel 1912 e morta tragicamente nel 1938, che scelse Pasturo come proprio “luogo dell’anima”.

Le stanze e lo studio della poetessa sono ancora oggi conservati intatti e custodiscono il legame profondo di Antonia Pozzi con la poesia, la fotografia e la montagna.

Nel corso dell’incontro Guido Agostoni ha accompagnato i presenti alla scoperta della figura della poetessa, ricordando anche le parole che Eugenio Montale le dedicò definendola “anima di eccezionale purezza e sensibilità”, sottolineandone “la purezza del suono e la nettezza dell’immagine”.

Grande amante della montagna, Antonia Pozzi frequentava il Cai, praticava arrampicata e sci e trovava ispirazione tra la Grigna, le Dolomiti e le Alpi della Valle d’Aosta, paesaggi che hanno segnato profondamente la sua produzione poetica e fotografica.

La visita è stata accompagnata dalla lettura di alcune poesie dell’autrice, momento proseguito anche durante la conviviale organizzata all’agriturismo Cascina Trote Blu di Primaluna.

Oggi Antonia Pozzi è considerata una delle voci poetiche più importanti del Novecento italiano. Tra i suoi più importanti estimatori figura anche il cardinale Gianfranco Ravasi e le sue opere sono tradotte e conosciute in numerosi Paesi. La casa natale di Pasturo continua inoltre ad attirare studiosi e appassionati provenienti da tutto il mondo.