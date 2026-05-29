Pasturo. Il Rotary Club Lecco Manzoni in visita alla casa di Antonia Pozzi

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antonia pozzi 27 maggio 2026

La visita guidata da Guido Agostoni ha accompagnato i partecipanti nei luoghi simbolo della poetessa milanese legata alla Valsassina

Letture poetiche, fotografia e passione per la montagna al centro dell’incontro

PASTURO – Un viaggio tra poesia, memoria e montagne della Valsassina. È quella vissuta dal Rotary Club Lecco Manzoni in occasione della visita alla casa natale di Antonia Pozzi a Pasturo, accompagnata dal dottor Guido Agostoni, per vent’anni sindaco del paese e profondo conoscitore della poetessa.

La visita ha permesso ai partecipanti di entrare negli ambienti in cui visse Antonia Pozzi, poetessa milanese nata nel 1912 e morta tragicamente nel 1938, che scelse Pasturo come proprio “luogo dell’anima”.

antonia pozzi 27 maggio 2026

Le stanze e lo studio della poetessa sono ancora oggi conservati intatti e custodiscono il legame profondo di Antonia Pozzi con la poesia, la fotografia e la montagna.

Nel corso dell’incontro Guido Agostoni ha accompagnato i presenti alla scoperta della figura della poetessa, ricordando anche le parole che Eugenio Montale le dedicò definendola “anima di eccezionale purezza e sensibilità”, sottolineandone “la purezza del suono e la nettezza dell’immagine”.

antonia pozzi 27 maggio 2026

Grande amante della montagna, Antonia Pozzi frequentava il Cai, praticava arrampicata e sci e trovava ispirazione tra la Grigna, le Dolomiti e le Alpi della Valle d’Aosta, paesaggi che hanno segnato profondamente la sua produzione poetica e fotografica.

La visita è stata accompagnata dalla lettura di alcune poesie dell’autrice, momento proseguito anche durante la conviviale organizzata all’agriturismo Cascina Trote Blu di Primaluna.

antonia pozzi 27 maggio 2026

Oggi Antonia Pozzi è considerata una delle voci poetiche più importanti del Novecento italiano. Tra i suoi più importanti estimatori figura anche il cardinale Gianfranco Ravasi e le sue opere sono tradotte e conosciute in numerosi Paesi. La casa natale di Pasturo continua inoltre ad attirare studiosi e appassionati provenienti da tutto il mondo.

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