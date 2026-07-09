Pasturo, la biblioteca entra nel Sistema Bibliotecario Lecchese: 1.500 libri già disponibili

La prima novità, come anticipato, è l’ampliamento degli orari di apertura. Oltre ai tradizionali appuntamenti del mercoledì e del venerdì, viene infatti introdotto anche il lunedì, mantenendo la sede della biblioteca nella sua attuale collocazione di via Alessandro Manzoni 14. Gli utenti potranno accedere ai servizi nei tre giorni indicati sempre nella fascia oraria compresa tra le 16.30 e le 18.30. Per qualsiasi informazione sarà possibile contattare la struttura all’indirizzo e-mail biblioteca.pasturo@comune.pasturo.lc.it.

Accanto all’estensione degli orari, prosegue un importante lavoro di catalogazione del patrimonio librario, avviato alcuni mesi fa dalla bibliotecaria incaricata dal Comune, affiancata da un gruppo di volontari. L’obiettivo è quello di inserire progressivamente tutti i volumi della biblioteca nel catalogo del Sistema Bibliotecario Lecchese, rendendoli consultabili e prenotabili anche attraverso la piattaforma online utilizzata dalle biblioteche della rete provinciale.

Ad oggi sono già stati catalogati circa 1.500 libri in soli tre mesi, che risultano immediatamente disponibili per la prenotazione online. Il patrimonio complessivo della biblioteca conta però circa 7.000 volumi, motivo per cui il lavoro di inserimento proseguirà nei prossimi mesi.

I libri non ancora inseriti nel catalogo digitale restano comunque pienamente disponibili per gli utenti, che possono continuare a consultarli e sceglierli direttamente recandosi in biblioteca durante gli orari di apertura.

Il progetto rappresenta un cambiamento importante rispetto al passato. Sebbene la Biblioteca di Pasturo fosse già inserita nel Sistema Bibliotecario Lecchese, fino a oggi gli utenti potevano utilizzare il catalogo online esclusivamente per prenotare libri appartenenti alle altre biblioteche della rete. I volumi della biblioteca comunale, infatti, non erano ancora catalogati e quindi risultavano accessibili soltanto ai frequentatori della struttura.

Con la progressiva catalogazione, anche il patrimonio librario di Pasturo entra finalmente a far parte del catalogo condiviso, aumentando la visibilità della biblioteca e consentendo agli utenti della rete di conoscere e richiedere i volumi presenti sugli scaffali.

Un’altra novità riguarda il servizio di interprestito bibliotecario. Fino a oggi i libri prenotati online provenienti dalle altre biblioteche venivano ritirati presso gli uffici comunali. D’ora in avanti invece, sia la prenotazione sia il ritiro dei libri saranno effettuati direttamente presso la Biblioteca di Pasturo durante i consueti orari di apertura.

Un cambiamento che rende il servizio più pratico e funzionale, concentrando tutte le attività bibliotecarie in un unico punto e offrendo agli utenti un’esperienza più semplice e immediata.

Con questi cambiamenti Pasturo investe concretamente nella valorizzazione della propria biblioteca comunale, rafforzandone il ruolo culturale e rendendola sempre più integrata nel Sistema Bibliotecario Lecchese, a beneficio dei cittadini e di tutti gli appassionati della lettura.