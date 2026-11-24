Sala gremita per il secondo appuntamento del ciclo “La montagna che…”, dedicato alla storia e alle tradizioni pastorali della Valsassina

Dalle antiche vie percorse dai bergamini alle immagini della transumanza in Biandino, ricordi e testimonianze

PASTURO – Le mandrie in cammino tra gli alpeggi e la pianura, la vita dei bergamini, i pascoli delle Grigne e un mestiere che per generazioni ha scandito i ritmi della Valsassina. La storia della transumanza è tornata protagonista a Pasturo, dove una sala gremita ha accolto l’incontro “La montagna che si muove – Transumanza: storie, uomini e animali lungo le vie della montagna”, promosso dall’Amministrazione comunale. Una serata che ha intrecciato testimonianze, fotografie e filmati d’epoca, culminata con un riconoscimento a 21 aziende agricole che ancora oggi operano sul territorio.

A guidare il pubblico alla scoperta di questo passato è stato Michele Corti, che, durante l’incontro moderato da Giacomo Camozzini, ha approfondito le origini e l’evoluzione della transumanza bovina, soffermandosi sul ruolo avuto dalla Valsassina. Un’attività strettamente legata all’allevamento e alla produzione casearia, che vedeva uomini, famiglie e animali spostarsi stagionalmente dalle montagne verso la pianura lombarda, seguendo percorsi consolidati nel corso dei secoli.

A dare concretezza alle parole sono state le immagini di un filmato dedicato alla quotidianità dei bergamini e delle famiglie transumanti, protagonisti dei lunghi spostamenti tra i prati valsassinesi e la Valle del Ticino. La proiezione ha offerto anche l’occasione per ricordare l’importanza delle mostre e delle rassegne zootecniche, appuntamenti che permettevano agli allevatori di confrontarsi e far conoscere la qualità del proprio bestiame.

Tra gli episodi riportati alla luce, la vittoria valsassinese al concorso “La regina del latte”, organizzato durante la Fiera Campionaria di Milano del 1928, che diede prestigio all’allevamento locale. Spazio anche alla storia del Sindacato allevatori valsassinesi, che aveva sede a Introbio e rappresentava un importante punto di riferimento per il settore.

La serata è proseguita con Giuseppe Invernizzi, che ha proposto un filmato girato trent’anni fa sulla transumanza in Biandino. Le riprese, accompagnate da fotografie e aneddoti, hanno riportato alla memoria luoghi e consuetudini familiari a molti dei presenti. È stata ricordata anche la rievocazione organizzata a Pasturo nel 2002, quando il paese tornò a ospitare il passaggio delle mandrie, riproponendo gesti e atmosfere di un tempo.

Un riconoscimento a 21 aziende agricole

Dalla memoria al presente, uno dei momenti più significativi dell’iniziativa è stato dedicato a 21 aziende agricole che mantengono vivo il legame tra Pasturo e la sua vocazione pastorale.

Dopo il saluto del vicesindaco Massimiliano Orlandi, l’Amministrazione comunale ha consegnato ai titolari un attestato e un utensile da lavoro, quale riconoscimento per l’impegno quotidiano nella cura dei pascoli e nella conservazione delle attività agricole. Il premio è stato rivolto sia alle aziende con sede a Pasturo sia a quelle che, pur provenendo da altri Comuni, utilizzano parte dei terreni comunali per il pascolo del bestiame.

A riceverlo sono stati Antonella Doniselli, Carlo Platti, Davide Invernizzi, Franco Galbusera, Antonio Alfredo Invernizzi, Giuseppe Invernizzi, Nicola Milani, Giovanni Castelli, Francesco Invernizzi, Cristina Arrigoni, Simone Bergamini, Claudio Pigazzi, Calimero Galbani, Fabrizio Pomi, Franco Selva, Enrico Invernizzi, Pierangelo Bergamini, Flavio Ticozzi, Edoardo De Dionigi, Roberto Doniselli e Cristian Ticozzi.

Un gesto simbolico che ha voluto sottolineare il valore di chi, attraverso il proprio lavoro, contribuisce non soltanto alla continuità dell’allevamento, ma anche alla salvaguardia del paesaggio montano. Un impegno che assume particolare significato in un territorio dove la presenza delle attività agricole resta fondamentale per la gestione e la conservazione dei prati e degli alpeggi.

Il ciclo “La montagna che…” prosegue

L’iniziativa rientra nel percorso culturale “La montagna che…”, avviato dal Comune di Pasturo per approfondire diversi aspetti della storia e dell’identità locale. Dopo il primo incontro, “La montagna che nutre”, dedicato alle api e al miele, questa seconda serata ha acceso i riflettori sulla transumanza e sul mondo dell’allevamento.

Il programma proseguirà nei prossimi mesi con altri due appuntamenti: a gennaio una proiezione cinematografica dedicata ancora alla transumanza e, a febbraio, un incontro sull’arte casearia.

L’intento è continuare a raccogliere e condividere conoscenze ed esperienze che rischierebbero altrimenti di andare perdute, coinvolgendo anche le nuove generazioni.