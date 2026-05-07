Pasturo. Sabato 6 giugno la premiazione del prestigioso concorso dedicato ad Antonia Pozzi

La cerimonia si svolgerà al teatro Colombo alle 15.30 con la presenza di ospiti rinomati del mondo letterario e giornalistico

La manifestazione sarà allietata da momenti musicali della pianista e concertista Antonietta Incardona

PASTURO – Si terrà sabato 6 giugno la cerimonia di premiazione della decima edizione del premio Internazionale di letteratura “Per troppa vita che ho nel sangue”.

Il premio, ideato dalla scrittrice Caterina Silvia Fiore, vuole mantenere vivo il ricordo della poetessa Antonia Pozzi, portando a conoscenza del pubblico lo straordinario patrimonio culturale che ha lasciato in eredità. La cerimonia avrà luogo nel cineteatro Colombo di Pasturo sabato 6 giugno alle ore 15.30.

La premiazione sarà allietata da intermezzi musicali della pianista e concertista Antonietta Incardona. Come per ogni edizione del prestigioso premio, ci sarà una nutrita presenza di ospiti illustri provenienti dal mondo letterario e giornalistico.

L’ingresso alla cerimonia è libero.