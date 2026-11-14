Pasturo, una serata per riscoprire la transumanza e le tradizioni della montagna

Venerdì 20 novembre al Cineteatro Bruno Colombo un nuovo appuntamento del ciclo promosso dal Comune

In programma racconti, immagini e riconoscimenti ai custodi della tradizione pastorale

PASTURO – Dalle api e dal miele ai lunghi cammini di uomini e animali attraverso le montagne. Prosegue a Pasturo il percorso di incontri promosso dall’Amministrazione comunale per riscoprire e valorizzare le tradizioni, le attività e i saperi legati al territorio montano. Dopo la serata dedicata all’apicoltura, il prossimo appuntamento sarà dedicato alla transumanza, una pratica secolare che ha segnato profondamente la storia delle comunità alpine.

“La montagna che si muove – Transumanza: storie, uomini e animali lungo le vie della montagna” è il titolo dell’incontro in programma venerdì 20 novembre, alle ore 20.30, al Cineteatro Bruno Colombo, un’occasione per ripercorrere la storia della cultura pastorale attraverso testimonianze, fotografie e filmati.

L’iniziativa si inserisce nel solco del precedente appuntamento “La montagna che nutre – Il miele: dalle api alla nostra tavola”, che lo scorso 27 ottobre aveva richiamato un pubblico numeroso, riempiendo il Cineteatro Bruno Colombo. Una serata che, grazie agli interventi dell’apicoltore Fulvio Muttoni, del medico Maurizio Ghezzi e della nutrizionista Daniela Invernizzi, aveva permesso di approfondire il mondo delle api, le caratteristiche del miele e il suo ruolo nell’alimentazione, mettendo in luce lo stretto legame tra biodiversità, lavoro dell’uomo e ambiente montano.

Un filo conduttore che proseguirà ora con la transumanza, spostando l’attenzione su un’altra attività che per secoli ha scandito la vita delle comunità di montagna e contribuito a modellarne il paesaggio.

Ad accompagnare il pubblico in questo viaggio sarà Michele Corti, che approfondirà la storia dei bergamini e della transumanza, ripercorrendone le origini e l’evoluzione attraverso i secoli. Seguirà l’intervento di Giuseppe Invernizzi, che attraverso fotografie e filmati riporterà alla luce volti, luoghi e gesti di una tradizione ancora viva. A moderare la serata sarà Giacomo Camozzini.

Non mancherà un momento dedicato a chi questa tradizione ha contribuito concretamente a tramandarla. Nel corso dell’incontro saranno infatti consegnati riconoscimenti a persone che, attraverso il proprio lavoro, l’esperienza e la passione, hanno mantenuto viva la transumanza, custodendo e rinnovando un patrimonio che continua a rappresentare una parte importante dell’identità delle comunità montane.

L’appuntamento assume inoltre un significato particolare nell’Anno Internazionale dei Pascoli e dei Pastori 2026, occasione per richiamare l’attenzione sul ruolo delle attività pastorali nella tutela del paesaggio, nella conservazione delle tradizioni e nella vita delle comunità.

Dopo il miele, dunque, un nuovo capitolo dello stesso racconto: quello di una montagna che non è soltanto paesaggio, ma anche lavoro, memoria e conoscenze tramandate di generazione in generazione.

La serata è a ingresso libero e si terrà venerdì 20 novembre, alle ore 20.30, nella Sala Cineteatro Bruno Colombo di Pasturo.