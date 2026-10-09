Premana Rivive l’Antico, il paese è pronto: 600 figuranti per un viaggio nel tempo

Sabato 10 e domenica 11 ottobre la tredicesima edizione della manifestazione riporterà in vita mestieri, tradizioni, canti e scene di quotidianità del passato

Il presidente della Pro Loco Antonio Gianola: “Anche quest’anno la risposta dei premanesi è stata straordinariamente positiva”. La sindaca Elide Codega: “Un po’ mi dispiace che sia l’ultima da sindaca: è una delle poche cose che mi fanno rimpiangere questo ruolo”

PREMANA – Ci sono luoghi in cui il passato non è soltanto una fotografia sbiadita, un ricordo custodito nei racconti dei nonni o una pagina di storia da sfogliare. È qualcosa che continua a vivere nei gesti, nelle parole, nei volti e nelle tradizioni di una comunità. A Premana è tutto pronto perché quel passato torni a camminare, parlare e farsi ascoltare. E perché chi arriverà in Valvarrone possa sentirsi, per qualche ora, parte di un mondo lontano, quando la vita seguiva ritmi diversi e ogni gesto raccontava una storia.

Premana Rivive l’Antico torna sabato 10 e domenica 11 ottobre con la sua tredicesima edizione, trasformando ancora una volta il paese in un grande teatro a cielo aperto. Non una semplice rievocazione storica, ma un viaggio collettivo nelle radici di Premana, capace di coinvolgere chi quelle tradizioni le ha ereditate e chi, invece, le scoprirà per la prima volta.

L’attesa cresce mentre gli ultimi preparativi vengono completati. Dietro le quinte c’è il lavoro di un’intera comunità: circa 600 figuranti e volontari, impegnati da mesi per dare forma a una manifestazione che, ogni due anni, richiede energie, organizzazione e una partecipazione corale fuori dal comune. Il risultato è un paese che si mette in moto, riscopre la propria memoria e la condivide con migliaia di visitatori.

“Anche quest’anno la risposta dei premanesi è stata straordinariamente positiva – racconta Antonio Gianola, presidente della Pro Loco di Premana – Come nelle precedenti edizioni, tutta la comunità ha dato il proprio contributo all’organizzazione. Sono circa 600 le persone coinvolte tra figuranti e volontari, che hanno lavorato nei mesi scorsi e saranno impegnate anche durante le due giornate per far funzionare ogni aspetto della manifestazione”.

Le aspettative sono alte, sostenute anche dai numeri della prevendita. “Stiamo andando molto bene: abbiamo già superato i 2mila biglietti venduti online e ci aspettiamo anche quest’anno un’ottima partecipazione”.

Un paese che racconta la propria storia

Il segreto di Premana Rivive l’Antico sta proprio nella sua autenticità. Qui non occorre costruire una scenografia artificiale: sono le vie del paese, i sentieri, le case e i luoghi della memoria a diventare il palcoscenico di un racconto che affonda le radici nella vita quotidiana di un tempo.

Lungo il percorso si incontrano contadini al lavoro, animali, antichi mestieri, abiti tradizionali, gesti tramandati di generazione in generazione e scene di vita familiare. È un mondo che riaffiora dalla memoria di chi lo ha vissuto, dalla sapienza degli anziani e dalle conoscenze passate di padre in figlio. Un patrimonio che non viene semplicemente mostrato, ma restituito alla comunità e a chi sceglie di mettersi in cammino per scoprirlo.

E anche un appuntamento così legato alla tradizione sa rinnovarsi. Ogni edizione porta con sé qualcosa di nuovo, perché la memoria non è un reperto immobile, ma una storia che continua a essere raccontata.

“Anche quando si ripete una manifestazione come questa, cerchiamo sempre di introdurre qualche elemento nuovo”, spiega Gianola. Quest’anno ci sarà “Premana Ascolta”, con due installazioni dedicate all’ascolto e alla riscoperta dei canti tipici premanesi. Al teatro San Rocco sarà inoltre possibile assistere alla proiezione di uno spettacolo registrato, realizzato dai bambini delle scuole insieme agli anziani e dedicato al dialetto.

Un incontro tra generazioni che dà sostanza al significato più profondo dell’evento: custodire le proprie origini senza smettere di trasmetterle a chi verrà dopo. Per l’occasione sarà aperto anche il Museo di Premana, ulteriore tappa per approfondire la storia e le tradizioni locali.

Il cuore della manifestazione è la comunità

Dietro i costumi, le rappresentazioni e le scene d’altri tempi c’è qualcosa che nessuna scenografia potrebbe riprodurre: il senso di appartenenza. È il filo che lega chi indossa gli abiti della tradizione, chi prepara un ristoro, chi accompagna i visitatori e chi lavora per mesi affinché ogni dettaglio sia pronto.

È anche il filo che unisce le parole del presidente della Pro Loco a quelle del sindaco Elide Codega, che si prepara a vivere la sua ultima inaugurazione di Premana Rivive l’Antico nel ruolo di prima cittadina.

“Un po’ mi dispiace che sia l’ultima da sindaco: è una delle poche cose che mi fanno rimpiangere questo ruolo”, confida. Ma proprio questa edizione sembra offrirle l’occasione per guardare oltre il momento istituzionale e riconoscere il valore di ciò che Premana riesce a fare insieme.

“Questa manifestazione ci fa capire quanto tutti siamo protagonisti e quanto la nostra comunità sappia riconoscersi come tale. È straordinario vedere come un paese intero riesca a unirsi e a organizzare un evento di queste dimensioni. È sempre bello, al di là del tempo che troveremo e di come andrà la manifestazione”.

Perché il successo di Premana Rivive l’Antico non si misura soltanto nel numero dei biglietti venduti o dei visitatori che raggiungeranno la Valvarrone. Sta soprattutto nell’impegno di ogni premanese, nella disponibilità a mettersi in gioco e nella capacità di trasformare una tradizione in un progetto condiviso.

“Questa è la bellezza della manifestazione: vedere quanto ogni persona sia disposta a fare per il proprio paese. È un patrimonio che dovrà servirci anche in futuro”.

Dalla memoria una lezione per il futuro

Ed è proprio qui che il viaggio nel passato incontra le sfide del presente. Premana, come molti territori montani e aree interne, deve fare i conti con il calo demografico, l’invecchiamento della popolazione e la necessità di garantire servizi a chi sceglie di continuare a vivere in paese.

Il richiamo del sindaco è diretto: lo stesso spirito che anima i mesi di preparazione e le due giornate della manifestazione dovrebbe trovare spazio anche nella quotidianità.

“Stiamo entrando in una fase in cui ci saranno sempre più esigenze da affrontare, soprattutto per gli anziani. Se vogliamo continuare a vivere bene a Premana, dovremo essere capaci di costruire risposte come comunità, prendendoci cura anche di chi è più fragile e vive solo”.

Per Codega, non si può aspettare che siano soltanto la Regione o il Governo a trovare le soluzioni. I servizi necessari per mantenere vivo un territorio montano devono nascere anche dalla capacità dei suoi abitanti di riconoscere i bisogni e attivarsi insieme.

“L’attaccamento che dimostriamo quando raccontiamo con orgoglio come vivevamo cent’anni fa deve diventare uno stimolo a chiederci come vogliamo vivere oggi e domani. Vogliamo continuare ad abitare Premana, e vogliamo farlo bene. Per riuscirci, serve la partecipazione di tutti”.

Il messaggio è semplice e potente: se un paese riesce a mobilitare centinaia di persone per raccontare il proprio passato, può trovare nella stessa forza collettiva le risorse per affrontare il futuro.

Due giorni per lasciarsi sorprendere

Intanto, l’attenzione è tutta rivolta al fine settimana. Le previsioni meteo, almeno per il momento, sembrano favorevoli e l’organizzazione è al lavoro per accogliere al meglio il pubblico. Sono attesi gruppi organizzati, scolaresche, visitatori in arrivo anche dalla Svizzera e persone che hanno conosciuto Premana attraverso i suoi canti e le iniziative dei coscritti, un gruppo nato proprio nell’ambito di Premana Rivive l’Antico.

“Siamo carichi ormai da diverse settimane – conclude Gianola – Dedichiamo ogni ora che abbiamo a disposizione per fare in modo che tutto sia pronto e che i visitatori possano sentirsi accolti nel migliore dei modi”.

Chi arriverà a Premana dovrà ricordarsi soprattutto una cosa: indossare scarpe comode. La prima parte del percorso si sviluppa infatti lungo un sentiero di montagna, con ciottoli, pietre e gradini. L’itinerario completo è lungo circa 2,5 chilometri, con partenza a 750 metri di quota e arrivo a 950 metri; per percorrerlo sono necessarie indicativamente due ore e mezza. Lungo il tragitto non mancheranno punti di ristoro.

Le auto dovranno essere lasciate nelle aree predisposte a Casargo e Margno, da dove sarà possibile raggiungere la manifestazione con le navette gratuite. Tutte le indicazioni aggiornate sono disponibili sul sito ufficiale di Premana Rivive l’Antico.

Sabato e domenica, dunque, Premana tornerà a essere quella di un secolo fa. Ma il viaggio non riguarderà soltanto chi abita in paese. Sarà un’occasione per tutti coloro che raggiungeranno la Valvarrone di riscoprire un mondo fatto di lavoro, sacrificio, ingegno, tradizioni e relazioni umane.

Un mondo che appartiene alla memoria, ma che Premana vuole continuare a portare con sé. Perché rivivere l’antico significa sì guardare indietro, ma anche ricordarsi da dove si viene per capire meglio dove si vuole andare.