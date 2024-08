Quasi in 500 a Margno per l’allievo del Leonardo

Istituzioni, forze dell’ordine, esperti e professionisti d’arte ad ammirare il dipinto di Giovan Pietro Rizzoli

L’iniziativa inserita nelle proposte culturali di “Durante l’Arte”

MARGNO – Ormai possiamo dirlo: Margno è diventato il Centro Culturale della Valsassina, per citare Fabio Durante. Con l’appuntamento “Eccezionale opera d’arte della Scuola Lombarda del Cinquecento” in oltre cinquecento sono giunti nel paese valsassinese per ammira l’opera di Giovan Pietro Rizzoli (detto Giampietrino), allievo di Leonardo da Vinci ed esponente di spicco del Rinascimento Lombardo, autore del “Gesù Giovinetto” commissionata da Ludovico il Moro, Signore di Milano, per la Moglie Beatrice d’Este.

Per l’occasione ieri, sabato, una folta folla di visitatori dentro e fuori la Chiesa di San Bartolomeo tra cui quattro sindaci, tre vicepresidenti degli Alpini, tre ex sindaci, sette fra assessori e consiglieri si è riunita per ammirare l’opera. Tra loro anche il Comandante dei Carabinieri della Forestale oltre a una rappresentanza dei Carabinieri. E poi dodici tra professori d’arte e assistenti universitari, presenti anche tanti artisti, scrittori, scultori di metallo e legno, poeti, fotografi professionisti.

Il dipinto del ‘500, di ridotte dimensioni realizzato su legno di Pioppo d’acqua o Gattice, tipico della Scuola Leonardesca grazie alle sue alte qualità di assorbimento e conservazione del colore, sarà esposto anche domenica 1 settembre nella chiesetta votiva del Battaglione Alpini Morbegno al Pian delle Betulle, dalle ore 15 alle ore 16.30.

Artefice di tutto questo il collezionista, critico d’arte e consigliere comunale Fabio Durante che ha arricchito con le sue iniziative culturali “Durante l’Arte” il calendario degli eventi di Margno. Del quadro di Rizzoli ecco cosa dice Durante: “Pare che lo stesso Leonardo ne abbia apprezzato il risultato, dipingendo come simbolo di purezza una rosa bianca dietro il profilo del soggetto e abbia completato l’abbellimento finale aggiungendo dei “riccioli d’oro” alla capigliatura di Gesu’. La cornice è del Bramante con i suoi tipici intarsi di foglie di Acanto ed altri riferimenti fitoformi e geometrici che sono esposti anche in alcune cornici dell’epoca presso la Galleria degli Uffizi a Firenze e in alcuni decori di palazzi rinascimentali in C.so Venezia a Milano”. A tutti coloro che hanno preso parte all’evento ha detto: “Grazie di cuore a tutti voi per la partecipazione. Veicolare gratuitamente l’Arte e la Cultura è la mia Missione”.

A collaborare all’evento patrocinato dalla Provincia di Lecco e dal Comune di Margno sono stati Alberto E.Cantù, Mariella Cantù, Marco Luzzi, Nathan Luzzi.