Rassegna Organistica Valsassinese, al via la 54ª edizione con 14 concerti

Si parte sabato 11 luglio alle 21 nella parrocchiale di Sant’Alessandro a Barzio con “Le Quattro Stagioni” di Vivaldi eseguite dall’Ensemble Locatelli
“La Rassegna Organistica unisce concretamente con la musica un intero e vasto territorio”, sottolinea il direttore artistico Daniele Invernizzi
BARZIO – L’estate della musica d’arte torna protagonista in Valsassina con la 54ª edizione della Rassegna Organistica Valsassinese, una delle manifestazioni culturali più longeve del territorio lecchese. La rassegna conferma anche per il 2026 la propria vocazione alla valorizzazione del patrimonio organario locale, proponendo quattordici concerti a ingresso libero che, tra luglio e agosto, uniranno musica, arte e valorizzazione del territorio coinvolgendo numerosi comuni della Valsassina e della Valvarrone.
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