Rassegna Organistica Valsassinese, al via la 54ª edizione con 14 concerti

Il debutto è in programma sabato 11 luglio alle 21 nella chiesa parrocchiale di Sant’Alessandro a Barzio con “Le Quattro Stagioni”, concerto che celebra i 300 anni dalla pubblicazione del celebre capolavoro di Antonio Vivaldi. Sul palco saliranno i musicisti dell’Ensemble Locatelli, il violinista Jérémie Chigioni e l’organista Tomas Gavazzi, inaugurando un cartellone che quest’anno introduce una novità: ogni appuntamento sarà identificato da un titolo dedicato.

L’edizione 2026 vedrà alternarsi organisti di fama nazionale e internazionale insieme a ensemble strumentali e solisti, con programmi che attraversano il repertorio barocco, romantico e contemporaneo.

Tra gli appuntamenti di maggiore richiamo figurano il recital dell’organista lecchese Luciano Zecca, in programma a Primaluna il 18 luglio, il concerto “Tra Europa e Asia” con Lorenzo Bonoldi, organista del Teatro alla Scala di Milano, previsto a Barzio il 25 luglio, e “All’italiana!”, recital di Emanuele Colosetti che si terrà a Pasturo il 1° agosto.

Il calendario proseguirà con “Confini invisibili”, il 4 agosto a Barzio, dove il mezzosoprano Marta Fumagalli si esibirà insieme all’organista Marco Cortinovis. Tra gli eventi più attesi spicca inoltre il ritorno del maestro tedesco Ludger Lohmann, che il 7 agosto proporrà a Barzio un concerto dedicato al repertorio organistico di Franz Liszt.

Spazio anche alla musica da camera con “Perle barocche”, in programma sabato 8 agosto a Cremeno, che vedrà protagonisti il violinista Francesco Albarelli, l’oboista Tommaso Levi e l’organista Luca Gorla, mentre il 15 agosto a Moggio “Splendori musicali” riunirà il trombettista Samuele Ratti e l’organista Massimo Borassi.

La seconda parte della manifestazione porterà sul territorio altri appuntamenti di rilievo: l’11 agosto a Tremenico si esibiranno la violinista statunitense Erica Lynn e l’organista Ismaele Gatti; il 13 agosto Taceno ospiterà “Di Luce e d’ombra” con Simone Della Torre; il 16 agosto Barzio accoglierà Francesco Botti per il tradizionale concerto dedicato ai giovani talenti; il 25 agosto Andrea Gottardello presenterà a Margno “Trascrizioni d’autore”; il 28 agosto sarà la volta del musicista veneto Matteo Varagnolo a Maggio, mentre il sipario calerà il 29 agosto a Barzio con “Metamorfosi del ‘900”, affidato al Fantabrass Quartet e all’organista Gianluca Maver.

«Un sincero e doveroso ringraziamento – dichiara il direttore artistico Daniele Invernizzi – ai Comuni che supportano questa longeva iniziativa e, in particolar modo, alle Parrocchie valsassinesi che sostengono attivamente questa manifestazione culturale comunitaria, perché, di fatto, la Rassegna Organistica unisce concretamente con la musica un intero e vasto territorio, che merita di essere valorizzato con i suoi splendidi strumenti». Invernizzi conclude con un invito al pubblico: «Vi aspettiamo numerosi ai concerti di questa imperdibile edizione e auguro buona musica a tutti».

Tutti i concerti avranno inizio alle 21 e saranno a ingresso libero. I dettagli del programma saranno pubblicati sul sito ufficiale della manifestazione e sulle pagine social dedicate. Per facilitare la diffusione delle informazioni è stato inoltre attivato il canale WhatsApp “Rassegna Organistica Valsassinese”, costantemente aggiornato.

Da oltre cinquant’anni la Rassegna Organistica Valsassinese rappresenta un punto di riferimento per la promozione della cultura organistica nel Lecchese, offrendo l’opportunità di scoprire gli organi storici e contemporanei custoditi nelle chiese del territorio e favorendo l’incontro tra musica, patrimonio artistico e comunità.

PROGRAMMA 2026

11 luglio – Barzio, Chiesa di S. Alessandro

Le Quattro Stagion* – Ensemble Locatelli, Jérémie Chigioni (violino), Tomás Gavazzi (organo)

18 luglio – Primaluna, SS. Pietro e Paolo

L’organo nelle corti e nelle cattedrali – Luciano Zecca (organo)

25 luglio – Barzio, Chiesa di S. Alessandro

Tra Europa e Asia – Lorenzo Bonoldi (organo)

1 agosto – Pasturo, Chiesa di S. Eusebio

All’italiana! – Emanuele Colosetti (organo)

4 agosto – Barzio, Chiesa di S. Alessandro

Confini invisibili – Marta Fumagalli (mezzosoprano), Marco Cortinovis (organo)

7 agosto – Barzio, Chiesa di S. Alessandro

Liszt e il suo mondo organistico – Ludger Lohmann (organo)

8 agosto – Cremeno, Chiesa di S. Giorgio

Perle barocche – Francesco Albarelli (violino), Tommaso Levi (oboe), Luca Gorla (organo)

11 agosto – Tremenico, Chiesa di S. Agata

Capolavori e virtuosismi – Erica Lynn (violino), Ismaele Gatti (organo)

13 agosto – Taceno, Chiesa di S. Maria Assunta

Di luce e d’ombra – Simone Della Torre (organo)

15 agosto – Moggio, Chiesa di S. Francesco

Splendori musicali – Samuele Ratti (tromba), Massimo Borassi (organo)

16 agosto – Barzio, Chiesa di S. Alessandro

Belle Époque – Francesco Botti (organo)

25 agosto – Margno, Chiesa di S. Bartolomeo

Trascrizioni d’autore – Andrea Gottardello (organo)

28 agosto – Maggio, Chiesa di S. Maria Nascente

Tra barocco e romanticismo tedesco – Matteo Varagnolo (organo)

29 agosto – Barzio, Chiesa di S. Alessandro

Metamorfosi del ’900 – Fantabrass Quartet, Gianluca Maver (organo)