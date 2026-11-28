Sabato 12 e domenica 13 dicembre alla casetta del parco Grignetta

Mostra fotografica e sonora che restituisce un percorso di ricerca partecipata sul patrimonio culturale immateriale della Valsassina

BALLABIO – Riconoscere le erbe spontanee, trasformare il latte, fare il pane con il lievito madre, tessere e lavorare la lana, prendersi cura del bosco. Sono alcuni dei saperi che il progetto Selva Viva. Saperi e pratiche femminili in Valsassina ha scelto di indagare a partire dalle esperienze delle donne che li custodiscono, li praticano e li trasmettono. Sabato 12 e domenica 13 dicembre, la Casetta del Parco Grignetta di Ballabio ospita la mostra che restituisce al territorio un primo esito di questo processo di ricerca e di coinvolgimento della comunità locale.

In Valsassina i saperi legati al bosco e alla montagna, come il riconoscimento e l’utilizzo delle erbe selvatiche, l’orientamento, la transumanza, la produzione casearia sono stati fortemente connotati al femminile: gli archivi dimostrano come le donne fossero al centro della filiera agro-pastorale; con la loro presenza, gestivano i ritmi quotidiani tra paese, alpeggio e famiglia. Erano guaritrici e levatrici. Eppure, il grande patrimonio immateriale dei saperi femminili non risulta ancora emerso, mappato e valorizzato.

Selva Viva nasce per dare visibilità a questi saperi, spesso tramandati da donna a donna attraverso le generazioni, ri-narrandoli in chiave contemporanea tramite un processo di partecipazione della comunità. Attraverso incontri informali e interviste, la ricerca ha coinvolto attivamente oltre 30 donne residenti in Valsassina, di età anagrafiche differenti: fondatrici di progetti culturali, proprietarie di aziende agricole, responsabili di rifugi, esperte di erbe, guide naturalistiche, portatrici di saperi legati alla spiritualità e alla natura.

Il progetto, realizzato con il contributo di Regione Lombardia nell’ambito dell’Avviso Unico Cultura – Linea 2 “Patrimonio immateriale” è promosso e curato da Meraki Desideri

Culturali, associazione culturale che progetta percorsi di ascolto, ricerca e partecipazione attiva delle comunità, con la collaborazione di Resinelli Tourism Lab. La raccolta di memorie e testimonianze sul territorio ha orientato il lavoro fotografico sviluppato con il mentoring di Ikonemi, centro indipendente di fotografia e ricerca sul paesaggio.

La mostra si sviluppa quindi a partire dalle fotografie di Anna Adamo e Marta Mengardo, selezionate attraverso call pubblica rivolta a giovani artiste e artisti. Insieme alle foto, la mostra comprende un’esperienza sonora e narrativa immersiva, con testi a cura di Sofia Bolognini, suoni e atmosfere musicali a cura di Luca Maria Baldini.

Giorni e orari di apertura