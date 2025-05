Successo per la mostra “Tra cuori e colori: le donne dipingono il mondo”

Dopo quattro giorni intensi di visite e attività, le premiazioni della mostra-concorso

“Il grande numero di artiste che hanno partecipato e la risposta entusiasta del pubblico ci rendono molto soddisfatti”

PASTURO – Dopo quattro giorni intensi di visite e attività, si è conclusa oggi la mostra-concorso “Tra cuore e colori: le donne dipingono il mondo”, che ha visto la partecipazione di quaranta artiste provenienti dalla provincia di Lecco e da alcuni comuni delle vicine province di Como, Varese, Sondrio e Milano. Le artiste hanno presentato complessivamente 131 opere, sottoposte alla valutazione di una giuria di esperti composta da Manuela Sabatini, Raffaela Lamberti, Fabio Durante e Gianfranco Combi e al voto popolare dei visitatori.

Su oltre 400 visitatori, 363 hanno espresso il proprio giudizio attraverso schede fornite dall’organizzazione, decretando così i loro artisti preferiti. Il risultato della valutazione ha visto la seguente classifica della giuria di esperti.

Categoria olio, acrilico e tecniche miste

1° Classificato

Opera “TULLE” della pittrice Silvia Consonni di Cassina Valsassina: Una inquadratura non convenzionale della figura, occupa armoniosamente lo spazio visivo. Ottima la capacità tecnica.

Opera “TULLE” della pittrice di Cassina Valsassina: Una inquadratura non convenzionale della figura, occupa armoniosamente lo spazio visivo. Ottima la capacità tecnica. 2° Classificato

Opera “MATERNITÀ” della pittrice Oleksandra Ostapova di Cesana Brianza: Armoniosa composizione, sostenuta da una tecnica originale, esprime grande emozione.

Opera “MATERNITÀ” della pittrice di Cesana Brianza: Armoniosa composizione, sostenuta da una tecnica originale, esprime grande emozione. 3° Classificato

Opera “RITRATTO” della pittrice Antonella Ticozzi di Lecco: Una grande abilità tecnica a supporto del genere figurativo. Trasmette profonda intensità.

Categoria acquarello, disegno e altre tecniche

1° Classificato

Opera “JUDITH” della pittrice Olga Arrigoni Neri di Cremeno: Un abile tratto grafico si sposa perfettamente con il colore velato dell’acquerello. Notevole l’interpretazione in chiave moderna.

Opera “JUDITH” della pittrice di Cremeno: Un abile tratto grafico si sposa perfettamente con il colore velato dell’acquerello. Notevole l’interpretazione in chiave moderna. 2° Classificato

Opera “SEGUENDO IL BLU DELL’ORIZZONTE” della pittrice Francesca Sisti : Il bellissimo contrasto dei blu, proietta lo spettatore in un’armonica ed emozionante visione.

Opera “SEGUENDO IL BLU DELL’ORIZZONTE” della pittrice : Il bellissimo contrasto dei blu, proietta lo spettatore in un’armonica ed emozionante visione. 3° Classificato

Opera “MARRAKECH’S WOMEN” della pittrice Rosanna Rigoni: Una ceramica abilmente eseguita, sintetizza temi umanistici attuali

Categoria voto popolare

1° Classificato

Opera “DESIDERIO DI SCUOLA” della pittrice Maria di Meo di Moggio

Opera “DESIDERIO DI SCUOLA” della pittrice di Moggio 2° Classificato

Opera “NESSUN POSTO E’ BELLO COME CASA MIA” della pittrice Marisa Fondra di Taceno

Opera “NESSUN POSTO E’ BELLO COME CASA MIA” della pittrice di Taceno 3° Classificato

Opera “LA FORZA DELLE DONNE” della pittrice Elisa La Mantia di Introbio

Menzioni speciali

Elisa La Mantia di Introbio: Lavori che rivelano una forte personalità per il tratto sicuro e indubbio talento creativo.

Cooperativa “Le Grigne” di Primaluna: Frutto di un impegno collettivo, l’opera appare nella sua semplicità, motore di riflessione.

Nella giornata di venerdì 2 maggio c’è stata la visita della classe quinta della scuola primaria di Pasturo, che vede fra le alunne una delle espositrici alla mostra, Elisa La Mantia. La scolaresca è stata guidata da Irene Colombo, coordinatrice del Gruppo valsassinese di pittura Collezionando, insieme alle maestre Donatella Invernizzi e Gabriella Acquistapace. La visita ha cercato di dare risposte alle domande “perché si dipinge”, “che cosa si dipinge”, “su cosa e con cosa si dipinge”: motivazioni, soggetti supporti e materiali pittorici, dal punto di vista storico e tecnico.

“In questa occasione di relazione con bambini di età scolare – dichiara Irene Colombo -come succede nel caso di rapporto con gli aduli, si generano le stesse emozioni che danno vita alla creazione artistica, espressa attraverso i pennelli e i colori che danno forma ai pensieri e alle sensazioni che nascono dal rapporto con il mondo delle cose e delle persone. Insegnare è un fatto di relazione, che scorre in entrambi i sensi, dall’insegnate all’allievo e viceversa”.

“È stata un’esperienza straordinaria di successo – ha dichiarato Francesco Mazzeo, presidente dell’Associazione Lilli Bergamini -. Il grande numero di artiste che hanno partecipato e la risposta entusiasta del pubblico ci rendono molto soddisfatti. La nostra associazione si è rivelata uno strumento di relazione importante, offrendo alle donne valsassinesi e non solo, l’opportunità di incontrarsi, dialogare e condividere la passione di comunicare con la sensibilità femminile le sensazioni e lo sguardo sul mondo. È stata per me una sorprendente scoperta questa diffusa passione per la pittura in Valsassina, alla quale speriamo che la nostra Associazione possa offrire altre opportunità di dialogo con il pubblico, dopo questa prima occasione assolutamente positiva nata quasi per caso. L’occasione di dialogo è stata anche non solo fra e con le artiste, ma anche con due importanti realtà associative, ALFA – Associazione lecchese famiglie affidatarie e la LILT – Lega Italiana per la lotta contro i tumori di Lecco che hanno apportato alla manifestazione un importante contributo per contenuti e opportunità di incontro. Ringrazio tutti coloro che hanno contribuito al successo della manifestazione, dai volontari che hanno allestito la mostra, alla Comunità Montana Valsassina per il patrocinio e l’uso della sala del museo, al Consorzio Terrealte, al Consorzio Premax di Premana, alla Grignolo srl , la Fabbrica del colore di Lecco, al Rifugio Madonna della Neve di Introbio, alla Coop. Leccolatte di Galbiate/Ballabio, alle aziende agricole Brivio&Anedda di Montevecchia e Bagaggera di La Valletta Brianza per avere contribuito con i premi da assegnare ai partecipanti selezionati dalle giurie”.