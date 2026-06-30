Teatro. “Cime Ineguali” torna in Valsassina con quattro appuntamenti tra luglio e agosto

L’edizione 2026 mette al centro le sfide dell’universo femminile con spettacoli tra Pasturo e Barzio

In scena “Odi et Amo”, “Alfonsina Strada”, “Le disubbidienti del San Zaccaria” e “Disonorata, le mafie (non) uccidono le donne”

PASTURO – Torna anche quest’anno “Cime Ineguali – Traguardi (im)possibili“, la rassegna teatrale che tra luglio e agosto porterà quattro spettacoli tra Pasturo e Barzio, mettendo al centro temi legati all’universo femminile e alla valorizzazione del territorio. L’edizione 2026 è realizzata grazie al bando “Arti dal vivo” promosso dalla Fondazione Comunitaria del Lecchese.

La rassegna, ospitata nei territori comunali di Pasturo, Barzio e Moggio, è organizzata dalle associazioni Lo Stato dell’Arte aps, La Casa di Antonia aps e Il Grinzone, con la collaborazione della Fucina aps di Barzio e dell’associazione Sasnat aps di Moggio. Il progetto può inoltre contare sul contributo di alcune realtà produttive e del volontariato del territorio, a partire dalla BCC della Valsassina.

Il programma prenderà il via mercoledì 8 luglio alla Casa di Antonia Pozzi di Pasturo con “Odi et Amo“, proposto dalla compagnia Alma Rosé. Mercoledì 22 luglio gli spazi della Mauri Formaggi ospiteranno “Alfonsina Strada. Una corsa per l’emancipazione” della compagnia Luna e Gnac. Si tornerà quindi alla Casa di Antonia Pozzi il 29 luglio con “Le disubbidienti del San Zaccaria“, mentre il 6 agosto il cortile di Palazzo Manzoni, a Barzio, farà da cornice a “Disonorata, le mafie (non) uccidono le donne“, produzione di Lo Stato dell’Arte aps.

L’edizione 2026 intende mettere al centro le sfide che coinvolgono l’universo femminile, da quelle quotidiane a quelle legate ai percorsi di emancipazione, offrendo al tempo stesso un’esperienza culturale capace di valorizzare luoghi simbolici del territorio. Gli spettacoli si svolgeranno infatti in luoghi scelti per la loro identità e il loro valore storico e culturale.

L’obiettivo della rassegna è creare occasioni di aggregazione, confronto e riflessione attraverso il teatro e le arti dal vivo. In caso di maltempo gli spettacoli di Pasturo saranno trasferiti al Cineteatro “Bruno Colombo”, mentre quello di Barzio si terrà nell’Auditorium parrocchiale.

l costo del biglietto è di 10 euro per l’intero e 8 euro per il ridotto. Per informazioni e prenotazioni è possibile scrivere all’indirizzo cime.ineguali.info@gmail.com. È inoltre previsto un appuntamento a Moggio, in collaborazione con l’associazione Sasnat aps, la cui data sarà comunicata successivamente.