Torna il premio internazionale di letteratura dedicato ad Antonia Pozzi

Si rinnova anche per il 2023 l’appuntamento con il premio “Per troppa vita che ho nel sangue”

Il bando si chiuderà il 20 gennaio 2023 e la cerimonia di premiazione si terrà sabato 3 giugno a Pasturo

PASTURO – Il premio, giunto alla sua settima edizione, è stato fondato dalla poetessa Caterina Silvia Fiore e patrocinato dal comune di Pasturo; il concorso vanta anche il patrocinio del comune di Roseto degli Abruzzi che, come nelle altre edizioni, donerà il simbolo della città di Roseto, la prestigiosa “Rosa d’argento” all’autore/autrice che si sarà distinto per i contenuti di alto valore culturale e sociale dell’opera presentata al concorso.

Non dimentichiamo un altro importante riconoscimento: la targa Antonia Pozzi riservata alle sole opere poetiche e quest’anno si avrà un altro importante riconoscimento, assegnato dal comune di Pasturo all’autore/autrice che verrà selezionata in accordo con la giuria. Novità di questa edizione è la sezione multimediale che comprende, oltre alla video poesia, anche i corti e i video musicali, che verranno valutati da professionisti specializzati in ognuno dei generi elencati.

Le sezioni in gara sono le seguenti: poesia singola edita e inedita – silloge edita e inedita – narrativa breve edita e inedita – romanzo inedito – sezione mutimediale. In questa edizione 2023 presidente di giuria sarà come nella scorsa edizione il poeta saggista (e anche uno dei maggiori conoscitori della poetica e della vita di Antonia Pozzi) critico letterario professor Silvio Raffo. Il bando si chiuderà il 20 gennaio 2023 e la cerimonia di premiazione si terrà sabato 3 giugno 2023 presso il cine teatro Colombo di Pasturo.

Il bando sarà reperibile sul sito www.concorsiletterari.it e sulla pagina fb dedicata al premio. Per informazioni scrivere al seguente indirizzo di posta elettronica: antoniapozzipremio@gmail.com.