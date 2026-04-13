Valsassina, incontro su medicina cinese e Shiatsu all’Università della Terza Età

Un appuntamento dedicato alla medicina tradizionale cinese, Shiatsu e Do-in con l’esperta Adriana Tantardini

Mercoledì 15 aprile presso la sede della Comunità Montana Valsassina

BARZIO – L’Università della Terza Età della Valsassina organizza per mercoledì 15 aprile un incontro dedicato alla medicina tradizionale cinese e allo Shiatsu, discipline orientali sempre più conosciute anche in ambito occidentale.

L’appuntamento si terrà alle ore 16 presso la sede della Comunità Montana Valsassina e vedrà la partecipazione dell’esperta Adriana Tantardini, diplomata nel 2007 presso l’A.I.F.O. (Accademia Italiana di Filosofie Orientali) in Shiatsu e Medicina Tradizionale Cinese.

Nel corso dell’incontro verranno approfonditi i principi fondamentali di queste pratiche, con particolare attenzione allo Shiatsu e al Do-in, conosciuto anche come auto-Shiatsu, disciplina della quale la relatrice è insegnante certificata e iscritta all’APOS (Associazione Professionale Operatori e Insegnanti Shiatsu).