Viaggio nella grafica, poster, loghi e mascotte dei mondiali nel libro di Paolo Cagnotto

I mondiali di calcio e gli europei visti attraverso l’immagine dal 1930 ai giorni nostri

La presentazione del volume si terrà venerdì 3 luglio alle 20.40 nella sala del Consiglio a Villa Migliavacca

INTROBIO – Dopo aver fatto un lavoro analogo sulla storia delle Olimpiadi moderne e Paralimpiadi invernali, attraverso i poster e i simboli grafici, Paolo Cagnotto, creativo, giornalista e fondatore della Lecco Film Commission, si è cimentato su una ricerca particolare in tempo di mondiali di calcio.

Un excursus dai primi manifesti degli anni trenta, passando dalle edizioni del dopoguerra attraversando tutta la storia, fino ai mondiali sudafricani, brasiliani, russi, arabi e all’edizione tripla di quest’anno con Mexico, Canada e Usa. Una ricerca singolare e approfondita sugli autori, sui simboli e le mascotte. Un lavoro minuzioso alla ricerca di nominativi, stili e aneddoti legati all’immagine della manifestazione sportiva più seguita al mondo dopo le Olimpiadi.

Quelle raccolte in questo volume, sono immagini che hanno attraversato tutto il novecento, il primo quarto di questo nuovo secolo, fino ad oggi.

Da un continente all’altro, ogni edizione ha portato con sé le proprie originali icone. Ogni edizione simboleggia l’espressione dei gusti, delle tradizioni, l’attualità del segno grafico dell’artista scelto per “colorare” l’evento. Un compito difficile, non solo per dare un’immagine all’evento ma anche quello di confrontarsi con il mondo intero e lasciare l’impronta dell’evento stesso.

“Non sempre i poster e le grafiche, sono stati apprezzati o hanno “fatto epoca” – racconta l’autore Paolo Cagnotto – Ma tutti, a loro modo hanno rappresentato una parte della storia del costume e un segno comune compreso in ogni angolo della terra. Questo libro è un viaggio visivo e commentato fra la simbologia e la grafica dei poster, al lettering del logo e alla creazione delle varie mascotte, che hanno dato vita ad una nuova popolazione di personaggi antropomorfi nell’immaginario collettivo. Un confronto storico e una carrellata fra eventi ed immagini. Una sezione analoga è dedicata ai campionati europei di calcio”.

Per i più curiosi, l’autore ha voluto dare un tocco personale, inventando le “formazioni” delle mascotte di mondiale ed europeo a sfidarsi fra loro e a scendere in campo. Paolo Cagnotto non si è fermato all’edizione di quest’anno, ha proiettato in avanti anche le immagini che già esistono delle prossime competizioni.

Il volume è acquistabile su Amazon e verrà presentato pubblicamente venerdì 3 luglio alle 20.40 nella sala del Consiglio a Villa Migliavacca.