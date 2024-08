Varenna. 54° Premio Internazionale “Pierantonio Cavalli” per artisti naïfs

Un evento dedicato all’arte naïf con opere provenienti da tutto il mondo

La mostra è visitabile dal 24 agosto al 15 settembre

VARENNA – Torna il Premio Internazionale Varenna “Pierantonio Cavalli” per artisti naïf, giunto alla sua 54^ edizione. L’evento, organizzato dalla Pro Varenna con il patrocinio del Comune di Varenna, è curato da Norma Cavalli.

La manifestazione si svolgerà presso la Chiesa di Santa Marta in Piazza S. Giorgio 25 a Varenna dal 24 agosto al 15 settembre. Gli orari di apertura saranno i seguenti: da lunedì a giovedì dalle ore 10:30 alle ore 12:30 e da venerdì a domenica dalle ore 20:30 alle ore 12:30 e dalle ore 16:30 alle ore 18:30.

Le opere in mostra provengono dal Brasile, Croazia, Finlandia, Francia, Germania, India, Israele, Italia, Lituania, Olanda, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Slovacchia, Spagna, Svezia, Svizzera, Uruguay.

“Al di là delle diverse teorie su come leggere un’opera d’arte, si è d’accordo sul fatto che un’immagine artistica comunichi qualcosa, e se vogliamo definire in qualche modo il linguaggio dell’arte naïf ci viene in mente l’esperanto in quanto arte di comunicazione universale” spiegano gli organizzatori dell’evento.

“Lingua compresa al di là di ogni contesto culturale o morfologico e che oltrepassa ogni frontiera in quanto facilmente assimilabile per merito della sua semplicità. L’unica differenza è che l’arte naïf, detta anche ingenua, non si studia, si fa e basta” riferiscono gli organizzatori.

“L’arte naïf non è solo un genere artistico, ma un modo di essere che continua ad entusiasmare per la sua impalpabile immediatezza, orgogliosa sregolatezza e fresca semplicità e mentre qualcuno continua a dire ‘sarei capace anch’io’, altri seguitano ad entusiasmarsi ed a tuffarsi in quel mondo di colori dove non succede nulla di straordinario, ma si sente il profumo della vita nella sua normalissima e rassicurante essenza” concludono così gli organizzatori dell’evento.

Per informazioni mandare una e-mail a: varennanaif@libero.it, prolocovarenna@gmail.com

Ingresso gratuito