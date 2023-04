Varenna. Apre i battenti la mostra su Giovanni Battista Pirelli

Presente all’inaugurazione Antonio Calabrò, direttore di Fondazione Pirelli

Installata anche una targa commemorativa per ricordare il fondatore dell’azienda milanese

VARENNA – Fotografie storiche, documenti originali, disegni e bozzetti e materiali d’archivio sull’azienda Pirelli e il suo fondatore. Sono questi i contenuti del percorso espositivo ‘Pirelli, una storia d’impresa: industria, persone, cultura e innovazione. Giovanni Battista Pirelli, da Varenna allo sviluppo di una grande azienda internazionale’, inaugurato oggi, sabato 1 aprile, nella Chiesa di Santa Marta a Varenna.

Presenti alla cerimonia il sindaco Mauro Manzoni e il direttore di Fondazione Pirelli Antonio Calabrò. Curatrice della mostra proprio la Fondazione, che in collaborazione con il Comune ha voluto ripercorrere la storia dell’azienda milanese, ricordando anche Giovanni Battista Pirelli, fondatore dell’omonima industria, prima in Italia per la lavorazione di gomma elastica.

I 150 anni della storia di Pirelli sono raccontati attraverso un percorso suddiviso in diversi nuclei tematici: dalle origini varennesi del fondatore e l’apertura della prima fabbrica a Milano nel 1872, fino ad arrivare ai giorni nostri, passando per la passione per le corse, la ricerca tecnologica e la rivoluzione nella comunicazione visiva. La storia di un’impresa al tempo stesso italiana e internazionale, oggi presente in 12 Paesi con 18 stabilimenti produttivi.

Durante la giornata, svelata anche una targa commemorativa a lui intitolata, affissa sulla casa in cui nacque, in Contrada Giovan Battista Pirelli.

La mostra, realizzata attraverso materiali conservati in Fondazione Pirelli e visitabile fino al 25 aprile, sarà accessibile anche online sul sito fondazionepirelli.org, con la possibilità per gli utenti di approfondire ulteriormente i contenuti attraverso un QR code.

Fondazione Pirelli

Costituita nel 2008 per volere dell’azienda e della famiglia Pirelli, la Fondazione Pirelli conserva la documentazione sulla storia dell’impresa dalla sua fondazione, nel 1872, a oggi. L’istituzione mette in atto numerose attività di valorizzazione del patrimonio aziendale come la cura di pubblicazioni, l’organizzazione di mostre e convegni, oltre a visite guidate che coinvolgono ogni anno migliaia di persone. Ogni anno la Fondazione svolge attività di ricerca, a supporto delle direzioni aziendali e di studiosi a livello nazionale e internazionale, in ambiti che spaziano dalla storia economica e industriale all’architettura, dalla storia del lavoro e delle relazioni industriali alla grafica e al design. La Fondazione opera inoltre in campo formativo con percorsi rivolti a tutte le scuole di diverso ordine e grado e agli atenei, con lo scopo principale di far conoscere anche ai più giovani il mondo della produzione e del lavoro, avvicinandoli ai valori fondanti della cultura d’impresa del Gruppo.

Per ulteriori informazioni: segreteria.generale@comune.varenna.le.it press@fondazionepirelli .org