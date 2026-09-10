Varenna celebra Vivaldi: alla Chiesa Santa Marta la “Follia del Prete Rosso”

Sabato 12 settembre il settimo appuntamento del Varenna Festival

In programma le celebri composizioni del maestro veneziano, con il Quartetto Vivaldiano

VARENNA – Le note di Antonio Vivaldi risuoneranno nella suggestiva cornice della Chiesa Santa Marta di Varenna, che sabato 12 settembre ospiterà un nuovo appuntamento del Varenna Festival, giunto quest’anno alla sua settima edizione.

Alle 21 il pubblico potrà assistere al concerto “A. Vivaldi: La Follia del Prete Rosso”, un omaggio al grande compositore veneziano affidato al Quartetto Vivaldiano, formazione con una lunga esperienza nel panorama concertistico italiano e internazionale.

Il concerto è promosso e finanziato dal Comune di Varenna e organizzato dall’Associazione Elysium Chorus. L’ingresso è libero.

Un viaggio nella musica di Vivaldi

Il programma della serata sarà interamente dedicato al compositore veneziano e proporrà un percorso attraverso alcune delle sue opere più significative.

In scaletta il Concerto in fa maggiore RV 100, il Concerto in re minore RV 96, il Trio in sol minore RV 103, il Concerto in sol minore RV 106 e la celebre “La Follia”, Sonata in re minore op. 1 n. 12 RV 63, costruita sul tema e sulle successive variazioni.

Un itinerario musicale che permetterà di ripercorrere alcune delle caratteristiche della musica barocca e di avvicinare il pubblico alle diverse forme e agli stili che hanno caratterizzato l’epoca.

Particolare attenzione sarà dedicata anche alle prassi esecutive, attraverso un approccio che guarda alla tradizione musicale del periodo e alla sua evoluzione nel corso dei secoli.

Sul palco il Quartetto Vivaldiano

A interpretare le composizioni sarà il Quartetto Vivaldiano, una formazione consolidata che nel corso della propria attività si è esibita in importanti istituzioni e festival italiani e internazionali.

Il quartetto è composto da Stefano Maffizzoni al flauto, Riccardo Malfatto al violino, Claudia Cecchinato al violoncello e Lorella Ruffin al clavicembalo.

Nel corso della sua attività, la formazione ha collaborato con importanti realtà del panorama musicale, esibendosi, tra gli altri, per l’Accademia Filarmonica di Bologna, il Maggio Musicale Fiorentino, la GOG di Genova, la Società dei Concerti di Milano e l’Unione Musicale di Torino.

Il concerto di Varenna sarà quindi anche un’occasione per approfondire le Vie del Barocco, attraverso l’interpretazione di una formazione che ha dedicato parte della propria attività allo studio del repertorio e delle modalità esecutive legate a questo periodo della storia della musica.

Il concerto nella cornice di Santa Marta

La musica di Vivaldi incontrerà così uno dei luoghi caratteristici di Varenna, in un appuntamento che unisce arte, musica e patrimonio storico.

Il settimo Varenna Festival prosegue dunque il proprio percorso con una serata dedicata a uno dei protagonisti assoluti della musica barocca, offrendo al pubblico l’opportunità di ascoltare dal vivo alcune delle sue composizioni in una cornice particolarmente suggestiva.

L’appuntamento è per sabato 12 settembre alle ore 21 nella Chiesa Santa Marta di Varenna. L’ingresso è libero.