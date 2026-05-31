Varenna Festival 2026, musica e spettacolo sul lago per la settima edizione

Da maggio a settembre concerti, jazz, lirica, musica classica e tribute show

Un ricco programma di eventi gratuiti tra Piazza San Giorgio, Villa Cipressi e la Chiesa di Santa Marta

VARENNA – Torna anche nel 2026 uno degli appuntamenti culturali più attesi dell’estate lariana. Da maggio a settembre Varenna ospiterà la settima edizione del Varenna Festival, rassegna che negli anni si è affermata come punto di riferimento per gli amanti della musica e dello spettacolo sul Lago di Como.

Il calendario propone un programma ampio e variegato, capace di spaziare dalla musica classica alla lirica, dal jazz alle colonne sonore, fino alla musica pop e ai tribute show dedicati ad alcune delle più grandi icone internazionali. Un’offerta pensata per coinvolgere residenti, turisti e appassionati di tutte le età.

Le location della manifestazione saranno ancora una volta alcuni dei luoghi simbolo di Varenna. Piazza San Giorgio, Villa Cipressi e la Chiesa di Santa Marta ospiteranno concerti e spettacoli immersi in uno degli scenari più suggestivi del Lago di Como, coniugando qualità artistica e valorizzazione del territorio.

Il festival prenderà il via nel mese di maggio con una serie di appuntamenti dedicati alla musica classica nella Chiesa di Santa Marta. Tra i protagonisti figurano Maurizio Parisi e Maurizio Barboro, Giuseppe Nova ed Elena Piva, oltre al duo pianistico composto da Marco Schiavo e Sergio Marchegiani.

Nel corso dell’estate il cartellone si arricchirà con eventi di grande richiamo. In Piazza San Giorgio andranno in scena il concerto lirico-sinfonico “Belcantissimo”, diretto dal Maestro Roberto Gianola, e l’esibizione del Fabrizio Bosso Spiritual Trio. Tra gli appuntamenti più attesi anche il concerto-evento “I Tre Tenori”, accompagnati dalla Lake Como Philharmonic Orchestra diretta da Juan José Navarro Hernandez.

Spicca inoltre l’incontro tra musica e spiritualità che vedrà protagonisti Mario Brunello e Fratel Lino Breda nella suggestiva cornice di Villa Cipressi.

Non mancheranno gli eventi dedicati al grande pubblico, con tributi musicali agli ABBA, a Michael Jackson, agli 883 e a Zucchero, oltre alla serata dance “Aspettando Ferragosto” animata dal DJ Freddy Mantello.

Tutti gli appuntamenti saranno a ingresso gratuito, confermando la vocazione del festival a rendere la cultura accessibile e a promuovere il territorio attraverso eventi di qualità. Una formula che negli anni ha contribuito a fare del Varenna Festival una delle manifestazioni più apprezzate del panorama culturale del Lago di Como.

Per informazioni e programma completo è possibile consultare il sito ufficiale della manifestazione.