Varenna Festival accende la notte di Ferragosto con Giorgino DJ

Musica anni ’80-’90 e tanto divertimento in piazza San Giorgio

VARENNA – Torna il Varenna Festival: musica e divertimento in piazza con “Aspettando Ferragosto”. La sesta edizione del Varenna Festival è pronta a far ballare tutti. Giovedì 14 agosto, a partire dalle ore 22, piazza San Giorgio si trasformerà ancora una volta nel cuore pulsante della festa con l’appuntamento più atteso dell’estate.

Protagonista della serata sarà Giorgino DJ, anima storica dell’evento, affiancato anche quest’anno da Roby’s DJ e Max Kingart DJ, con la partecipazione speciale di Roby’s D. Un team affiatato di artisti che sapranno creare l’atmosfera perfetta per cantare e ballare fino a tardi, come da tradizione.

Classe 1976, Giorgino DJ ha alle spalle una lunga esperienza nei locali e nei festival del territorio. Con uno stile che spazia dal pop alla Disco Music, passando per l’house e i grandi successi degli anni ’80 e ’90, è diventato un punto di riferimento per chi ama scatenarsi in pista con le hit di ieri e di oggi.

L’ingresso è libero e in caso di maltempo la serata sarà annullata.