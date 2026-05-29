Varenna Festival. Al via la settima edizione con il concerto del Milano Virtuosa Trio

Il 31 maggio a Villa Cipressi il primo appuntamento della rassegna musicale promossa dal Comune di Varenna insieme a Elysium Chorus
In programma musiche di Mozart, Schubert e Johann Strauss con l’ensemble cameristico formato da Anna Glibchuk, Gianfranco Messina e Luca Russo Rossi
VARENNA – Si apre domenica 31 maggio la settima edizione del Varenna Festival, la rassegna musicale promossa dal Comune di Varenna in collaborazione con l’associazione Elysium Chorus di Milano.
Non fermarti alle notizie suggerite dall’algoritmo.
Su Google scegli Lecconotizie.com per un’informazione verificata.