Varenna Festival. Al via la settima edizione con il concerto del Milano Virtuosa Trio

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Milano Virtuosa Trio Varenna Festival
Anna Glibchuk

Il 31 maggio a Villa Cipressi il primo appuntamento della rassegna musicale promossa dal Comune di Varenna insieme a Elysium Chorus

In programma musiche di Mozart, Schubert e Johann Strauss con l’ensemble cameristico formato da Anna Glibchuk, Gianfranco Messina e Luca Russo Rossi

VARENNA – Si apre domenica 31 maggio la settima edizione del Varenna Festival, la rassegna musicale promossa dal Comune di Varenna in collaborazione con l’associazione Elysium Chorus di Milano.

Ad inaugurare il festival sarà il concerto del Milano Virtuosa Trio, in programma alle 18 nella cornice di Villa Cipressi, uno dei luoghi più suggestivi del Lago di Como.

La direzione artistica della manifestazione è affidata al maestro Maurizio Moretta, ideatore di un percorso culturale che negli anni ha puntato a valorizzare il legame tra musica, patrimonio artistico e territorio.

Milano Virtuosa Trio Varenna Festival
Gianfranco Messina

Sul palco saliranno Anna Glibchuk al violino, Gianfranco Messina alla viola e Luca Russo Rossi al violoncello, musicisti accomunati da una formazione internazionale e da un’intensa attività concertistica in Italia e all’estero.

Il programma del concerto attraverserà epoche e linguaggi musicali differenti, dal classicismo viennese di Wolfgang Amadeus Mozart al romanticismo di Franz Schubert, fino alle atmosfere del valzer di Johann Strauss.

Il Milano Virtuosa Trio è conosciuto per l’eleganza interpretativa, l’equilibrio sonoro e la capacità di spaziare tra repertorio cameristico europeo, musica contemporanea e crossover. L’ensemble si è esibito negli anni in importanti festival e sedi concertistiche italiane ed europee, tra cui la Smetana Hall di Praga.

Con la nuova edizione del Varenna Festival, il Comune conferma il proprio impegno nella promozione culturale del territorio, proponendo appuntamenti musicali di qualità in una delle località più conosciute del Lago di Como.

L’ingresso al concerto sarà libero fino a esaurimento posti.

Milano Virtuosa Trio Varenna Festival

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