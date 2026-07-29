Varenna Festival. L’Ulysses Ensemble porta in piazza musica classica e canzone d’autore

L’orchestra da camera dei Paesi Bassi si esibirà giovedì 30 luglio in piazza San Giorgio con un repertorio che spazia da Vivaldi e Rossini alla canzone d’autore italiana

Il concerto propone arrangiamenti originali che uniscono il repertorio classico alla musica leggera italiana, con ingresso libero

VARENNA – Un viaggio musicale che attraversa epoche e linguaggi, mettendo in dialogo la grande tradizione della musica classica con alcune delle pagine più amate della canzone d’autore italiana. È quello che proporrà l’Ulysses Ensemble, protagonista del nuovo appuntamento del Varenna Festival, in programma giovedì 30 luglio alle 18 in piazza San Giorgio. In caso di maltempo il concerto si terrà nella Sala Polifunzionale di via Roma. L’ingresso è libero.

Da oltre vent’anni l’orchestra da camera dei Paesi Bassi porta la musica fuori dai tradizionali spazi concertistici, trasformando piazze, strade e luoghi pubblici in occasioni di incontro e condivisione culturale. Guidato fin dalla sua fondazione dal direttore finlandese Jussi Jaatinen, l’ensemble si distingue per un progetto artistico che coniuga qualità musicale, dialogo interculturale e vicinanza al pubblico.

Fondata nei Paesi Bassi oltre vent’anni fa, l’orchestra ha mantenuto negli anni una composizione sorprendentemente stabile. I suoi musicisti, pur provenendo da esperienze professionali molto diverse, condividono la stessa passione per la musica e la volontà di renderla accessibile a un pubblico il più ampio possibile. La tournée estiva 2026 porterà l’Ulysses Ensemble tra il Canton Ticino e la regione del Lago di Como, proseguendo una missione che punta a costruire ponti tra culture attraverso il linguaggio universale della musica.

Il concerto proporrà un repertorio che accosta capolavori della tradizione operistica e strumentale ad alcune delle più celebri canzoni italiane, rilette attraverso arrangiamenti originali realizzati dagli stessi interpreti. Nel programma figurano il Concerto per due violini di Antonio Vivaldi, l’Ouverture da Luisa Miller di Giuseppe Verdi e quella dal Guglielmo Tell di Gioachino Rossini, affiancate a nuove interpretazioni della musica leggera e d’autore italiana. L’obiettivo è creare un dialogo naturale tra repertori apparentemente lontani, offrendo un’esperienza capace di coinvolgere sia gli appassionati della musica classica sia un pubblico più ampio.