Varenna Festival. Rinviato per maltempo il concerto-tributo ai Queen

La nuova data è fissata per il 3 settembre

Un viaggio nel mito dei Queen con quattro straordinari artisti internazionali

VARENNA – Il concerto “Mercury Legend – Queen Experience”, previsto per questa sera alle 21:15 nell’ambito della sesta edizione del Varenna Festival, è stato rinviato a causa del maltempo. La nuova data è fissata per il 3 settembre e l’evento si svolgerà nella suggestiva cornice di Piazza San Giorgio.

Un’occasione imperdibile per rivivere dal vivo tutta l’energia dei Queen in uno show a 360 gradi: uno spettacolo travolgente ed emozionante, capace di conquistare e coinvolgere il pubblico di ogni età.

Sul palco, quattro musicisti di grande esperienza internazionale, già protagonisti in importanti palcoscenici di Italia, Germania, Olanda, Slovenia, Francia, Svizzera, Lussemburgo, Croazia e Austria. La loro missione non è soltanto rendere omaggio ai Queen e a Freddie Mercury, ma incantare il pubblico con una performance intensa, spettacolare e curata in ogni minimo dettaglio.

Alla voce, Juri Saddi, uno dei più apprezzati interpreti di Freddie Mercury, capace di evocare l’anima del frontman dei Queen con una voce potente e costumi sgargianti che riportano il pubblico nel cuore del mito. Accanto a lui, Federico Vetrò alla chitarra, premiato da Queen Italia come miglior interprete dello stile di Brian May, Daniel “Taylor” Ghilardi alla batteria e Christian Comizzoli al basso, per un ensemble di straordinario impatto.

Una serata da non perdere per celebrare la grande musica rock in una delle cornici più suggestive del Lago di Como: l’incantevole Piazza San Giorgio di Varenna.

Per info: https://mercurylegend.com/

Ingresso libero