Varenna Festival. Santa Marta gremita per il Quartetto Vivaldiano: tre bis per il pubblico

Alcune decine di persone sono rimaste fuori per mancanza di spazio, dopo il raggiungimento della capienza massima della chiesa

Significativa la presenza di giovani tra gli spettatori per una serata interamente dedicata ad Antonio Vivaldi e al repertorio barocco

VARENNA – Chiesa di Santa Marta piena e alcune decine di persone rimaste fuori per mancanza di spazio. Ha richiamato un pubblico numeroso il concerto del Quartetto Vivaldiano, protagonista della settima edizione del Varenna Festival con una serata dedicata ad Antonio Vivaldi. Al termine dell’esibizione, gli applausi hanno portato i musicisti a concedere tre bis.

A esibirsi sono stati Stefano Maffizzoni al flauto, Riccardo Malfatto al violino, Claudia Cecchinato al violoncello e Lorella Ruffin al clavicembalo. Il programma ha attraversato diverse pagine del compositore veneziano: dal Concerto in fa maggiore RV 100 al Concerto in re minore RV 96, passando per il Trio in sol minore RV 103 e il Concerto in sol minore RV 106, fino alla celebre “Follia”, con la Sonata in re minore op. 1 n. 12 RV 63 proposta nella forma di tema e variazioni.

A caratterizzare la serata è stata anche la numerosa presenza di giovani tra gli spettatori, che hanno seguito un appuntamento interamente costruito attorno a Vivaldi e alla musica barocca. Un elemento sottolineato dagli organizzatori proprio per la partecipazione delle nuove generazioni a un repertorio spesso considerato distante dai loro gusti.

Il concerto di Varenna si inserisce nel percorso di una formazione ormai consolidata nel panorama italiano. Il Quartetto Vivaldiano ha alle spalle esibizioni per importanti istituzioni musicali e in teatri e auditorium in Italia e all’estero, oltre a registrazioni per emittenti radiofoniche nazionali e internazionali e produzioni discografiche.

Al centro della sua attività c’è anche la riscoperta delle “Vie del Barocco”, un lavoro dedicato all’approfondimento delle caratteristiche, degli stili e delle diverse scuole di questo repertorio, affrontato con attenzione anche sotto il profilo filologico.

A Varenna, questa ricerca ha incontrato un pubblico capace di riempire Santa Marta ben oltre i posti disponibili, in una serata che ha unito il repertorio barocco alla partecipazione di spettatori di generazioni diverse.