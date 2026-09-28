Varenna Festival. Schiavo e Marchegiani chiudono la settima edizione: la musica tornerà a Natale

VARENNA – Si è chiusa a Villa Cipressi, sulle note di Rossini, Schubert e Dvořák, un’estate che ha portato a Varenna musica lirica, sinfonica, cameristica, jazz e moderna. Il concerto dei pianisti Sergio Marchegiani e Marco Schiavo, andato in scena il 26 settembre, ha segnato l’ultimo appuntamento della settima edizione del Varenna Festival, che tornerà durante le prossime festività natalizie con nuovi spettacoli.

Il gran finale è stato affidato a un duo stabile dal 2006, protagonista di oltre mille concerti in tutto il mondo. Per la serata di Villa Cipressi, Marchegiani e Schiavo hanno scelto un programma dedicato a Rossini, Schubert e Dvořák, dall’Ouverture de “L’Italiana in Algeri” all’Allegro in La minore D. 947 “Lebensstürme”, passando per l’Ouverture de “Il barbiere di Siviglia”, le Variazioni sopra un tema originale in Si bemolle maggiore D. 968a, tre “Danze Slave” e l’Ouverture de “La gazza ladra”.

Alle spalle dei due pianisti c’è un’attività internazionale che li ha portati in alcune delle principali sale da concerto, dalla Carnegie Hall di New York alla Philharmonie e al Konzerthaus di Berlino, dal Musikverein e Konzerthaus di Vienna al Mozarteum di Salisburgo, fino al Rudolfinum e alla Smetana Hall di Praga e alla Suntory Hall di Tokyo. La loro attività discografica con Decca comprende incisioni dedicate, tra gli altri, a Schubert, Brahms e Mozart e l’integrale delle opere per pianoforte a quattro mani di Mozart, registrata al Mozarteum e pubblicata in due CD nel 2021 e nel 2023.

Il concerto conclusivo ha messo il punto a una stagione che durante l’estate ha attraversato generi e pubblici differenti. Piazza San Giorgio è stata il centro degli appuntamenti dedicati alla musica moderna, richiamando un pubblico numeroso e partecipe, mentre il programma ha affiancato a queste serate concerti lirici, sinfonici, cameristici e jazz.

Una varietà che ha caratterizzato l’intera settima edizione, portando nel borgo interpreti di riconosciuto valore e facendo della musica uno degli elementi della proposta culturale di Varenna.

Il Varenna Festival è interamente finanziato dal Comune di Varenna e organizzato dall’Associazione Elysium Chorus di Milano, con la direzione artistica del maestro Maurizio Moretta. Arrivato alla settima edizione, il progetto ha consolidato nel tempo una propria identità attraverso una proposta capace di riunire linguaggi musicali differenti.

“La conclusione di questa settima edizione – sottolinea la direzione artistica – rappresenta un momento importante, ma non un addio. Il Varenna Festival vuole continuare a essere un appuntamento con la musica durante tutto l’anno e dà già appuntamento al proprio pubblico alle prossime festività natalizie, quando saranno programmati nuovi spettacoli”.