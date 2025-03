Più di 2.220 entusiasti visitatori alla scoperta di Varenna

“Le persone che hanno partecipato alle aperture hanno mostrato un grande interesse”

VARENNA – Grande successo per le Giornate FAI di Primavera 2025, promosse dal Fondo Ambiente Italiano, che lo scorso fine settimana hanno attratto oltre 400 mila visitatori desiderosi di scoprire 750 luoghi in tutta Italia.

In occasione di questa edizione speciale, che celebra i 30 anni del FAI, la Delegazione FAI di Lecco e il FAI Giovani di Lecco hanno scelto di ambientare l’evento nella splendida Varenna, perla del ramo lecchese del Lario, ottenendo risultati altrettanto straordinari.

In particolare, le visite ai Giardini di Villa Mapelli hanno registrato un notevole successo, con 884 visitatori, facendo di questo sito il più frequentato durante entrambe le giornate. Ottima affluenza anche nelle principali chiese del borgo: quella di San Giorgio, con 377 visitatori, che ha ospitato uno speciale concerto d’organo eseguito dal Maestro Ennio Cominetti, riservato agli iscritti FAI, e la chiesa di San Giovanni Battista, con 325 visitatori. L’esposizione curata dal Gruppo FAI Giovani nella chiesa di Santa Marta, intitolata “In treno tra Varenna e Perledo: le stazioni parlano d’arte”, ha invece attirato 322 persone.

Il numero totale di visitatori ha raggiunto quota 2220, con una significativa partecipazione da parte dei residenti locali e un altrettanto elevato afflusso di turisti stranieri. Questi ultimi hanno avuto l’opportunità di fruire delle visite guidate in lingua inglese. Positivi anche i riscontri registrati presso la chiesa di Santa Maria delle Grazie, la Sala Stemmata di Villa Cipressi e il Centro di Ricerche Ornitologiche Scanagatta.

“Le Giornate FAI di Primavera 2025 sono state purtroppo influenzate dal maltempo, ma devo riconoscere che eravamo preparati per un afflusso significativo di visitatori, e l’organizzazione è stata impeccabile” afferma Maddalena Medici, Capodelegazione del FAI di Lecco”.

Inoltre, Maddalena Medici aggiunge: “Le persone che hanno partecipato alle aperture hanno mostrato un grande interesse, il che mi rende molto felice. Il concerto d’organo ha riscosso un grande apprezzamento. Desidero ringraziare di cuore la mia delegazione e tutti i volontari per l’impegno e l’entusiasmo. Un sentito grazie anche ai ragazzi che hanno condotto le visite in lingua straniera, permettendoci di far conoscere il FAI anche oltre i confini. Un ringraziamento speciale va inoltre alla Navigazione Laghi e al suo cortese staff”.

La Delegazione FAI di Lecco e il Gruppo Giovani rinnovano i propri sentiti ringraziamenti al sindaco di Varenna, Mauro Manzoni, a Fulvio Manzoni dell’Info Point di Varenna, al signor Brembilla del centro Scanagatta, alla proprietà di Villa Mapelli, a don Enrico Mauri, al Maestro Ennio Cominetti e, in particolare, alla Navigazione Laghi. “Un ringraziamento speciale va a tutti gli amici del FAI che hanno contribuito con generosità alla realizzazione di queste giornate, così come a tutti coloro che hanno partecipato” commentano dalla Delegazione FAI di Lecco e il Gruppo Giovani.

“Il FAI continua a proteggere e valorizzare luoghi inestimabili tutto l’anno. Se desideri, puoi unirti a noi e dare il tuo contributo, partecipando agli eventi organizzati dalla Delegazione di Lecco e diventando socio, per sostenere una missione che non si ferma mai” concludono dalla Delegazione FAI.

È possibile iscriversi cliccando qui.