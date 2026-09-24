Varenna. Il Giardino botanico di Villa Monastero premiato al CITY’SCAPE Landscape Award

L’intervento finanziato dal Pnrr ha ottenuto il premio speciale nella categoria dedicata a parchi e giardini di interesse storico, artistico o paesaggistico
Alessandra Hofmann: “Un prestigioso attestato del valore del lavoro svolto per la conservazione e la valorizzazione del Giardino botanico”
VARENNA – Villa Monastero conquista un nuovo riconoscimento internazionale grazie al progetto di riqualificazione del suo Giardino botanico. L’intervento realizzato dalla Provincia di Lecco, nell’ambito delle opere finanziate dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr), si è aggiudicato il premio speciale nella categoria D “Parchi e giardini di interesse storico, artistico o paesaggistico” del CITY’SCAPE Landscape Award 2026.
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