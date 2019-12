Varenna si prepara per il Capodanno in piazza

VARENNA – In occasione della festa per l’ultimo dell’anno il comune di Varenna, con la partecipazione dell’istituto civico musicale di Dongo, organizza il Capodanno in piazza.

Dalle ore 22.30 del 31 dicembre si esibiranno le band e i dee-jay della scuola di musica e dalla mezzanotte in poi il M° Franco Begnis, in arte dj Barria. I suoni potenti ed elettronici della prima band “The Noobs” apriranno le danze, mentre le musiche coinvolgenti di dj Gio e dj Lory faranno ballare tutto il pubblico fino all’atteso momento dei festeggiamenti della mezzanotte. La festa e i balli proseguiranno fino alle ore 2.00 del primo gennaio, grazie allo spettacolo di musiche e luci messo in scena da dj Barria.